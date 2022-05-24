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В Кремле прокомментировали подготовку к референдуму в Южной Осетии - РИА Новости, 24.05.2022
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В Кремле прокомментировали подготовку к референдуму в Южной Осетии
В Кремле прокомментировали подготовку к референдуму в Южной Осетии - РИА Новости, 24.05.2022
В Кремле прокомментировали подготовку к референдуму в Южной Осетии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что там есть некий казус, поэтому нужно юридически подумать над... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:33
2022-05-24T12:59
дмитрий песков
политика
южная осетия
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что там есть некий казус, поэтому нужно юридически подумать над формулировками.Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность главы республики, присягнув на конституции."Вы знаете, там, конечно, по идее если серьезно к этому подходить, то там юридически нужно все-таки доработать этот вопрос, потому что если мы правильно понимаем, юридически сформулирован вопрос для референдума как объединение Республики Южная Осетия и России. То есть юридически это такой некий казус, потому что если объединение, значит, речь идет о создании некоего третьего государства, что конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть, наверное, юридически подумать просто над формулировками", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Москве относятся к заявлениям властей Южной Осетии об их намерении провести референдум по вхождению в состав РФ."Но я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220524/gagloev-1790361920.html
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дмитрий песков, политика, южная осетия, россия
12:33 24.05.2022 (обновлено: 12:59 24.05.2022)
 
В Кремле прокомментировали подготовку к референдуму в Южной Осетии

Песков заявил о необходимости "подумать над формулировками" по референдуму в Южной Осетии

© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что там есть некий казус, поэтому нужно юридически подумать над формулировками.
Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность главы республики, присягнув на конституции.
"Вы знаете, там, конечно, по идее если серьезно к этому подходить, то там юридически нужно все-таки доработать этот вопрос, потому что если мы правильно понимаем, юридически сформулирован вопрос для референдума как объединение Республики Южная Осетия и России. То есть юридически это такой некий казус, потому что если объединение, значит, речь идет о создании некоего третьего государства, что конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть, наверное, юридически подумать просто над формулировками", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Москве относятся к заявлениям властей Южной Осетии об их намерении провести референдум по вхождению в состав РФ.
"Но я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется", - подчеркнул он.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:41
Алан Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии
 
Дмитрий ПесковПолитикаЮжная ОсетияРоссия
 
 
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