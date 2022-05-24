https://ria.ru/20220524/referendum-1790358714.html

В Кремле прокомментировали подготовку к референдуму в Южной Осетии

В Кремле прокомментировали подготовку к референдуму в Южной Осетии - РИА Новости, 24.05.2022

В Кремле прокомментировали подготовку к референдуму в Южной Осетии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что там есть некий казус, поэтому нужно юридически подумать над... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:33

2022-05-24T12:33

2022-05-24T12:59

дмитрий песков

политика

южная осетия

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что там есть некий казус, поэтому нужно юридически подумать над формулировками.Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность главы республики, присягнув на конституции."Вы знаете, там, конечно, по идее если серьезно к этому подходить, то там юридически нужно все-таки доработать этот вопрос, потому что если мы правильно понимаем, юридически сформулирован вопрос для референдума как объединение Республики Южная Осетия и России. То есть юридически это такой некий казус, потому что если объединение, значит, речь идет о создании некоего третьего государства, что конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть, наверное, юридически подумать просто над формулировками", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Москве относятся к заявлениям властей Южной Осетии об их намерении провести референдум по вхождению в состав РФ."Но я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220524/gagloev-1790361920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, политика, южная осетия, россия