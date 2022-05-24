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Глава Приамурья оценил разработки молодых исследователей
Глава Приамурья оценил разработки молодых исследователей - РИА Новости, 24.05.2022
Глава Приамурья оценил разработки молодых исследователей
Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил разработки молодых исследователей на ежегодной региональной научно-практической конференции "Молодежь XXI века: РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:16
2022-05-24T12:16
2022-05-24T12:16
амурская область
амурская область
благовещенск
общество
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил разработки молодых исследователей на ежегодной региональной научно-практической конференции "Молодежь XXI века: шаг в будущее", сообщило правительство Амурской области.Конференция, которая проводится с 2000 года, открылась во вторник в Дальневосточном государственном аграрном университете. Традиционно в ней принимают участие студенты, магистры, аспиранты, молодые преподаватели и сотрудники вузов, научно-исследовательских учреждений и средне-специальных учебных заведений. Всего в этом году участвуют более 550 человек.Молодые исследователи показали свои разработки в специальной экспозиции. Всего представили 38 уникальных проектов, среди них, к примеру, словарь топонимов Амурской области, УЗИ-диагностика животных и способ определения скорости нарастания космической пыли на приборах."Посмотрев выставку разработок, честно вам скажу, что впечатлён и уверен: у многих идей есть реальные шансы на реализацию. Считаю, что руководству университетов и колледжей необходимо обратить пристальное внимание на взаимодействие с предприятиями. По итогу осмотра выставки и пообщавшись со студентами, вижу, что есть, над чем поработать в этом направлении. Так, например, ребята, которые разрабатывают проекты, связанные с космосом, обязательно должны побывать на космодроме Восточный", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.На пленарном заседании конференции Орлов рассказал о перспективных направлениях развития Амурской области."Амурская область и город Благовещенск – молодежные, у нас достаточно учебных заведений и высокий потенциал. Много отраслей, которые имеют перспективы к развитию. Соответственно они и будут требовать новых научных разработок", - отметил глава Приамурья.
https://ria.ru/20220523/podderzhka-1790162668.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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амурская область, благовещенск, общество, василий орлов (губернатор)
Глава Приамурья оценил разработки молодых исследователей
Глава Амурской области Орлов оценил разработки молодых исследователей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил разработки молодых исследователей на ежегодной региональной научно-практической конференции "Молодежь XXI века: шаг в будущее", сообщило
правительство Амурской области.
Конференция, которая проводится с 2000 года, открылась во вторник в Дальневосточном государственном аграрном университете. Традиционно в ней принимают участие студенты, магистры, аспиранты, молодые преподаватели и сотрудники вузов, научно-исследовательских учреждений и средне-специальных учебных заведений. Всего в этом году участвуют более 550 человек.
Молодые исследователи показали свои разработки в специальной экспозиции. Всего представили 38 уникальных проектов, среди них, к примеру, словарь топонимов Амурской области
, УЗИ-диагностика животных и способ определения скорости нарастания космической пыли на приборах.
"Посмотрев выставку разработок, честно вам скажу, что впечатлён и уверен: у многих идей есть реальные шансы на реализацию. Считаю, что руководству университетов и колледжей необходимо обратить пристальное внимание на взаимодействие с предприятиями. По итогу осмотра выставки и пообщавшись со студентами, вижу, что есть, над чем поработать в этом направлении. Так, например, ребята, которые разрабатывают проекты, связанные с космосом, обязательно должны побывать на космодроме Восточный", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
На пленарном заседании конференции Орлов рассказал о перспективных направлениях развития Амурской области.
"Амурская область и город Благовещенск
– молодежные, у нас достаточно учебных заведений и высокий потенциал. Много отраслей, которые имеют перспективы к развитию. Соответственно они и будут требовать новых научных разработок", - отметил глава Приамурья.