https://ria.ru/20220524/razrabotki-1790353707.html

Глава Приамурья оценил разработки молодых исследователей

Глава Приамурья оценил разработки молодых исследователей - РИА Новости, 24.05.2022

Глава Приамурья оценил разработки молодых исследователей

Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил разработки молодых исследователей на ежегодной региональной научно-практической конференции "Молодежь XXI века: РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:16

2022-05-24T12:16

2022-05-24T12:16

амурская область

амурская область

благовещенск

общество

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил разработки молодых исследователей на ежегодной региональной научно-практической конференции "Молодежь XXI века: шаг в будущее", сообщило правительство Амурской области.Конференция, которая проводится с 2000 года, открылась во вторник в Дальневосточном государственном аграрном университете. Традиционно в ней принимают участие студенты, магистры, аспиранты, молодые преподаватели и сотрудники вузов, научно-исследовательских учреждений и средне-специальных учебных заведений. Всего в этом году участвуют более 550 человек.Молодые исследователи показали свои разработки в специальной экспозиции. Всего представили 38 уникальных проектов, среди них, к примеру, словарь топонимов Амурской области, УЗИ-диагностика животных и способ определения скорости нарастания космической пыли на приборах."Посмотрев выставку разработок, честно вам скажу, что впечатлён и уверен: у многих идей есть реальные шансы на реализацию. Считаю, что руководству университетов и колледжей необходимо обратить пристальное внимание на взаимодействие с предприятиями. По итогу осмотра выставки и пообщавшись со студентами, вижу, что есть, над чем поработать в этом направлении. Так, например, ребята, которые разрабатывают проекты, связанные с космосом, обязательно должны побывать на космодроме Восточный", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.На пленарном заседании конференции Орлов рассказал о перспективных направлениях развития Амурской области."Амурская область и город Благовещенск – молодежные, у нас достаточно учебных заведений и высокий потенциал. Много отраслей, которые имеют перспективы к развитию. Соответственно они и будут требовать новых научных разработок", - отметил глава Приамурья.

https://ria.ru/20220523/podderzhka-1790162668.html

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амурская область

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Ольга Маркова

амурская область, благовещенск, общество, василий орлов (губернатор)