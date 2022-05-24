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Власти Джерси проводят расследование по активам Абрамовича - РИА Новости, 24.05.2022
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Власти Джерси проводят расследование по активам Абрамовича
Власти Джерси проводят расследование по активам Абрамовича - РИА Новости, 24.05.2022
Власти Джерси проводят расследование по активам Абрамовича
Власти коронного владения Великобритании острова Джерси проводят предварительное расследование в отношении активов российского бизнесмена Романа Абрамовича,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:34
2022-05-24T15:34
россия
роман абрамович
антон силуанов
джерси
украина
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти коронного владения Великобритании острова Джерси проводят предварительное расследование в отношении активов российского бизнесмена Романа Абрамовича, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники."Власти этого офшорного финансового центра в Ла-Манше проводят масштабное предварительное расследование в отношении активов Романа Абрамовича, хранящихся на острове", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что расследование намерено проверить, "как Абрамович в 90-е годы приобретал нефтяные компании, которые сделали его богатым в постсоветской России". Кроме того, по данным источников, власти острова, где у бизнесмена находится большая часть активов, намерены установить, были ли эти деньги получены незаконно и действовали ли попечители этих активов в обход законов. Расследование также изучает некую сделку, проведенную после начала российской спецоперации на Украине, с целью установить, была ли она совершена для защиты активов Абрамовича от санкций, сообщили источники.По данным газеты, расследование пока находится на ранней стадии и еще не стало официальным. Никаких обвинений в ходе него предъявлено не было.Ранее стало известно, что суд острова Джерси заморозил активы на 7 миллиардов долларов, якобы связанные с Абрамовичем.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220515/abramovich-1788610832.html
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россия, роман абрамович, антон силуанов, джерси, украина, владимир путин
15:34 24.05.2022
 
Власти Джерси проводят расследование по активам Абрамовича

Власти острова Джерси проводят предварительное расследование по активам Романа Абрамовича

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредприниматель Роман Абрамович
Предприниматель Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Предприниматель Роман Абрамович. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти коронного владения Великобритании острова Джерси проводят предварительное расследование в отношении активов российского бизнесмена Романа Абрамовича, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
"Власти этого офшорного финансового центра в Ла-Манше проводят масштабное предварительное расследование в отношении активов Романа Абрамовича, хранящихся на острове", - говорится в сообщении газеты.
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Отмечается, что расследование намерено проверить, "как Абрамович в 90-е годы приобретал нефтяные компании, которые сделали его богатым в постсоветской России". Кроме того, по данным источников, власти острова, где у бизнесмена находится большая часть активов, намерены установить, были ли эти деньги получены незаконно и действовали ли попечители этих активов в обход законов. Расследование также изучает некую сделку, проведенную после начала российской спецоперации на Украине, с целью установить, была ли она совершена для защиты активов Абрамовича от санкций, сообщили источники.
По данным газеты, расследование пока находится на ранней стадии и еще не стало официальным. Никаких обвинений в ходе него предъявлено не было.
Ранее стало известно, что суд острова Джерси заморозил активы на 7 миллиардов долларов, якобы связанные с Абрамовичем.
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Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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