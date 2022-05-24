https://ria.ru/20220524/rassledovanie-1790422718.html

Власти Джерси проводят расследование по активам Абрамовича

Власти Джерси проводят расследование по активам Абрамовича - РИА Новости, 24.05.2022

Власти Джерси проводят расследование по активам Абрамовича

Власти коронного владения Великобритании острова Джерси проводят предварительное расследование в отношении активов российского бизнесмена Романа Абрамовича,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:34

2022-05-24T15:34

2022-05-24T15:34

россия

роман абрамович

антон силуанов

джерси

украина

владимир путин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Власти коронного владения Великобритании острова Джерси проводят предварительное расследование в отношении активов российского бизнесмена Романа Абрамовича, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники."Власти этого офшорного финансового центра в Ла-Манше проводят масштабное предварительное расследование в отношении активов Романа Абрамовича, хранящихся на острове", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что расследование намерено проверить, "как Абрамович в 90-е годы приобретал нефтяные компании, которые сделали его богатым в постсоветской России". Кроме того, по данным источников, власти острова, где у бизнесмена находится большая часть активов, намерены установить, были ли эти деньги получены незаконно и действовали ли попечители этих активов в обход законов. Расследование также изучает некую сделку, проведенную после начала российской спецоперации на Украине, с целью установить, была ли она совершена для защиты активов Абрамовича от санкций, сообщили источники.По данным газеты, расследование пока находится на ранней стадии и еще не стало официальным. Никаких обвинений в ходе него предъявлено не было.Ранее стало известно, что суд острова Джерси заморозил активы на 7 миллиардов долларов, якобы связанные с Абрамовичем.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220515/abramovich-1788610832.html

https://ria.ru/20220523/zakon-1790092613.html

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

россия

джерси

украина

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россия, роман абрамович, антон силуанов, джерси, украина, владимир путин