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В Ярославле восьмиклассник порезал ножом-бабочкой шестиклассника - РИА Новости, 24.05.2022
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В Ярославле восьмиклассник порезал ножом-бабочкой шестиклассника
В Ярославле восьмиклассник порезал ножом-бабочкой шестиклассника - РИА Новости, 24.05.2022
В Ярославле восьмиклассник порезал ножом-бабочкой шестиклассника
Служебная проверка проводится в школе в Ярославле, где шестиклассника порезали ножом, по результатам проверки будут приняты управленческие решения, сообщили РИА РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:53
2022-05-24T18:53
происшествия
ярославль
образование - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Служебная проверка проводится в школе в Ярославле, где шестиклассника порезали ножом, по результатам проверки будут приняты управленческие решения, сообщили РИА Новости в департаменте управления мэрии Ярославля.Телеканал "Первый ярославский" сообщил, что в одной из центральных школ Ярославля восьмиклассник поранил ножом-бабочкой шестиклассника, мальчика с порезом руки увезли в больницу. По данным ряда СМИ, порез мальчик мог получить случайно. В УМВД по региону сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, порез у ребенка не сильный, родители мальчика не намерены обращаться в полицию."Двадцать третьего мая в МОУ "Средняя школа №1" произошел случай травмирования ребенка. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия и служебная проверка по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будут приняты управленческие решения", - прокомментировали РИА Новости в городском департаменте образования.
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происшествия, ярославль, образование - общество
18:53 24.05.2022
 
В Ярославле восьмиклассник порезал ножом-бабочкой шестиклассника

В Ярославле проводят проверку в школе из-за того, что шестиклассника порезали ножом

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВид набережной Ярославля
Вид набережной Ярославля - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Служебная проверка проводится в школе в Ярославле, где шестиклассника порезали ножом, по результатам проверки будут приняты управленческие решения, сообщили РИА Новости в департаменте управления мэрии Ярославля.
Телеканал "Первый ярославский" сообщил, что в одной из центральных школ Ярославля восьмиклассник поранил ножом-бабочкой шестиклассника, мальчика с порезом руки увезли в больницу. По данным ряда СМИ, порез мальчик мог получить случайно. В УМВД по региону сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, порез у ребенка не сильный, родители мальчика не намерены обращаться в полицию.
"Двадцать третьего мая в МОУ "Средняя школа №1" произошел случай травмирования ребенка. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия и служебная проверка по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будут приняты управленческие решения", - прокомментировали РИА Новости в городском департаменте образования.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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В Петербурге школьница ранила сверстника ножом во время игры
 
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