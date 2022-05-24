05:17 24.05.2022 (обновлено: 05:32 24.05.2022)
Белый дом: лидеры QUAD запустят инициативу по охране морских границ
Белый дом: лидеры QUAD на саммите в Токио запустят инициативу по охране морских границ
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Лидеры стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad - США, Япония, Австралия, Индия) на саммите в Токио дадут старт инициативе по охране морских границ, которая позволит в том числе отслеживать активность на море в трех регионах, заявил в понедельник Белый дом.
Согласно распространенному заявлению, инициатива получит название "Индо-Тихоокеанское партнерство в целях осведомленности о морской сфере" и позволит четырем странам получать "комплексную картину" о происходящем в морском пространстве в режиме, близком к режиму реального времени.
"Эта инициатива изменит возможности партнеров на островах Тихого океана, в Юго-Восточной Азии и в регионе Индийского океана полностью контролировать морские границы, а также поддерживать свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона", - следует из заявления Белого дома.
По информации Белого дома, новая инициатива "объединит три критически важных региона в единый Индо-Тихоокеанский регион". Среди прочих, ее преимуществом названо то, что она расширит возможности обмена данными между четырьмя странами о незаконном рыболовстве и усилит меры реагирования на события "климатического и гуманитарного характера".
Во вторник лидеры Японии, США, Индии и Австралии – стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), – проводят в Токио второй личный саммит. Диалог был открыт в марте прошлого года в режиме онлайн, затем состоялась личная встреча глав государств в США в сентябре, после чего в марте этого года последовал еще один онлайн-саммит.