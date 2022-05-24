https://ria.ru/20220524/quad-1790294662.html

Белый дом: лидеры QUAD запустят инициативу по охране морских границ

Белый дом: лидеры QUAD запустят инициативу по охране морских границ - РИА Новости, 24.05.2022

Белый дом: лидеры QUAD запустят инициативу по охране морских границ

Лидеры стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad - США, Япония, Австралия, Индия) на саммите в Токио дадут старт инициативе по охране морских... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T05:17

2022-05-24T05:17

2022-05-24T05:32

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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Лидеры стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad - США, Япония, Австралия, Индия) на саммите в Токио дадут старт инициативе по охране морских границ, которая позволит в том числе отслеживать активность на море в трех регионах, заявил в понедельник Белый дом.Согласно распространенному заявлению, инициатива получит название "Индо-Тихоокеанское партнерство в целях осведомленности о морской сфере" и позволит четырем странам получать "комплексную картину" о происходящем в морском пространстве в режиме, близком к режиму реального времени.По информации Белого дома, новая инициатива "объединит три критически важных региона в единый Индо-Тихоокеанский регион". Среди прочих, ее преимуществом названо то, что она расширит возможности обмена данными между четырьмя странами о незаконном рыболовстве и усилит меры реагирования на события "климатического и гуманитарного характера".Во вторник лидеры Японии, США, Индии и Австралии – стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), – проводят в Токио второй личный саммит. Диалог был открыт в марте прошлого года в режиме онлайн, затем состоялась личная встреча глав государств в США в сентябре, после чего в марте этого года последовал еще один онлайн-саммит.

https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790069372.html

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Максим Горбачев

в мире, япония, сша, австралия