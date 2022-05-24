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Белый дом: лидеры QUAD запустят инициативу по охране морских границ - РИА Новости, 24.05.2022
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Белый дом: лидеры QUAD запустят инициативу по охране морских границ
Белый дом: лидеры QUAD запустят инициативу по охране морских границ - РИА Новости, 24.05.2022
Белый дом: лидеры QUAD запустят инициативу по охране морских границ
Лидеры стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad - США, Япония, Австралия, Индия) на саммите в Токио дадут старт инициативе по охране морских... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T05:17
2022-05-24T05:32
в мире
япония
сша
австралия
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Лидеры стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad - США, Япония, Австралия, Индия) на саммите в Токио дадут старт инициативе по охране морских границ, которая позволит в том числе отслеживать активность на море в трех регионах, заявил в понедельник Белый дом.Согласно распространенному заявлению, инициатива получит название "Индо-Тихоокеанское партнерство в целях осведомленности о морской сфере" и позволит четырем странам получать "комплексную картину" о происходящем в морском пространстве в режиме, близком к режиму реального времени.По информации Белого дома, новая инициатива "объединит три критически важных региона в единый Индо-Тихоокеанский регион". Среди прочих, ее преимуществом названо то, что она расширит возможности обмена данными между четырьмя странами о незаконном рыболовстве и усилит меры реагирования на события "климатического и гуманитарного характера".Во вторник лидеры Японии, США, Индии и Австралии – стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), – проводят в Токио второй личный саммит. Диалог был открыт в марте прошлого года в режиме онлайн, затем состоялась личная встреча глав государств в США в сентябре, после чего в марте этого года последовал еще один онлайн-саммит.
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в мире, япония, сша, австралия
05:17 24.05.2022 (обновлено: 05:32 24.05.2022)
 
Белый дом: лидеры QUAD запустят инициативу по охране морских границ

Белый дом: лидеры QUAD на саммите в Токио запустят инициативу по охране морских границ

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Лидеры стран четырехстороннего диалога по безопасности (Quad - США, Япония, Австралия, Индия) на саммите в Токио дадут старт инициативе по охране морских границ, которая позволит в том числе отслеживать активность на море в трех регионах, заявил в понедельник Белый дом.
Согласно распространенному заявлению, инициатива получит название "Индо-Тихоокеанское партнерство в целях осведомленности о морской сфере" и позволит четырем странам получать "комплексную картину" о происходящем в морском пространстве в режиме, близком к режиму реального времени.
"Эта инициатива изменит возможности партнеров на островах Тихого океана, в Юго-Восточной Азии и в регионе Индийского океана полностью контролировать морские границы, а также поддерживать свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона", - следует из заявления Белого дома.
По информации Белого дома, новая инициатива "объединит три критически важных региона в единый Индо-Тихоокеанский регион". Среди прочих, ее преимуществом названо то, что она расширит возможности обмена данными между четырьмя странами о незаконном рыболовстве и усилит меры реагирования на события "климатического и гуманитарного характера".
Во вторник лидеры Японии, США, Индии и Австралии – стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), – проводят в Токио второй личный саммит. Диалог был открыт в марте прошлого года в режиме онлайн, затем состоялась личная встреча глав государств в США в сентябре, после чего в марте этого года последовал еще один онлайн-саммит.
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