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Путин призвал избавиться от волокиты в транспортных проектах - РИА Новости, 24.05.2022
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Путин призвал избавиться от волокиты в транспортных проектах
Путин призвал избавиться от волокиты в транспортных проектах - РИА Новости, 24.05.2022
Путин призвал избавиться от волокиты в транспортных проектах
Президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от любой волокиты, сбивающей темп развития транспортных проектов. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:53
2022-05-24T13:05
россия
владимир путин
экономика
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от любой волокиты, сбивающей темп развития транспортных проектов."Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры", - сказал он на совещании по вопросам развития транспортного комплекса.Путин подчеркнул, что важно, напротив "форсировать уже запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере".
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россия, владимир путин, экономика
12:53 24.05.2022 (обновлено: 13:05 24.05.2022)
 
Путин призвал избавиться от волокиты в транспортных проектах

Путин призвал избавиться от волокиты, снижающей темпы развития транспортных проектов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от любой волокиты, сбивающей темп развития транспортных проектов.
"Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры", - сказал он на совещании по вопросам развития транспортного комплекса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:56
Путин отметил востребованность восточного транспортного направления
Путин подчеркнул, что важно, напротив "форсировать уже запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере".
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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