https://ria.ru/20220524/putin-1790367537.html
Путин призвал избавиться от волокиты в транспортных проектах
Путин призвал избавиться от волокиты в транспортных проектах - РИА Новости, 24.05.2022
Путин призвал избавиться от волокиты в транспортных проектах
Президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от любой волокиты, сбивающей темп развития транспортных проектов. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:53
2022-05-24T12:53
2022-05-24T13:05
россия
владимир путин
экономика
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от любой волокиты, сбивающей темп развития транспортных проектов."Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры", - сказал он на совещании по вопросам развития транспортного комплекса.Путин подчеркнул, что важно, напротив "форсировать уже запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере".
https://ria.ru/20220524/vostok-1790368736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, экономика
12:53 24.05.2022 (обновлено: 13:05 24.05.2022)
Путин призвал избавиться от волокиты в транспортных проектах
Путин призвал избавиться от волокиты, снижающей темпы развития транспортных проектов
СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от любой волокиты, сбивающей темп развития транспортных проектов.
"Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры", - сказал он на совещании по вопросам развития транспортного комплекса.
Путин подчеркнул, что важно, напротив "форсировать уже запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере".