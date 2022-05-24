https://ria.ru/20220524/putin-1790367537.html

Путин призвал избавиться от волокиты в транспортных проектах

Путин призвал избавиться от волокиты в транспортных проектах - РИА Новости, 24.05.2022

Путин призвал избавиться от волокиты в транспортных проектах

Президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от любой волокиты, сбивающей темп развития транспортных проектов. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:53

2022-05-24T12:53

2022-05-24T13:05

россия

владимир путин

экономика

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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от любой волокиты, сбивающей темп развития транспортных проектов."Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры", - сказал он на совещании по вопросам развития транспортного комплекса.Путин подчеркнул, что важно, напротив "форсировать уже запущенные стройки, а также максимально ускорить проработку и запуск новых инициатив в транспортной сфере".

https://ria.ru/20220524/vostok-1790368736.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика