https://ria.ru/20220524/putin-1790361472.html
Путин проведет совещание по развитию транспорта и телефонный разговор
Путин проведет совещание по развитию транспорта и телефонный разговор - РИА Новости, 24.05.2022
Путин проведет совещание по развитию транспорта и телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию транспорта в России и международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:39
2022-05-24T12:39
2022-05-24T12:39
владимир путин
россия
виталий савельев
политика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию транспорта в России и международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Совсем скоро он начнет совещание по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса России. Там речь пойдет в целом о транспортном комплексе России, о развитии сектора перевозок, всей инфраструктуры, и также некоторых транспортных проектах на юге нашей страны", - сказал он журналистам.По словам Пескова, в закрытом режиме будет представлен доклад министра транспорта Виталия Савельева.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в середине дня у Путина планируется международный телефонный разговор.
https://ria.ru/20220524/kurenkov-1790359899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, виталий савельев, политика
Путин проведет совещание по развитию транспорта и телефонный разговор
Президент Путин проведет во вторник совещание по развитию транспорта и телефонный разговор