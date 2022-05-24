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Путин проведет совещание по развитию транспорта и телефонный разговор - РИА Новости, 24.05.2022
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Путин проведет совещание по развитию транспорта и телефонный разговор
Путин проведет совещание по развитию транспорта и телефонный разговор - РИА Новости, 24.05.2022
Путин проведет совещание по развитию транспорта и телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию транспорта в России и международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:39
2022-05-24T12:39
владимир путин
россия
виталий савельев
политика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию транспорта в России и международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Совсем скоро он начнет совещание по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса России. Там речь пойдет в целом о транспортном комплексе России, о развитии сектора перевозок, всей инфраструктуры, и также некоторых транспортных проектах на юге нашей страны", - сказал он журналистам.По словам Пескова, в закрытом режиме будет представлен доклад министра транспорта Виталия Савельева.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в середине дня у Путина планируется международный телефонный разговор.
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владимир путин, россия, виталий савельев, политика
12:39 24.05.2022
 
Путин проведет совещание по развитию транспорта и телефонный разговор

Президент Путин проведет во вторник совещание по развитию транспорта и телефонный разговор

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию транспорта в России и международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Совсем скоро он начнет совещание по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса России. Там речь пойдет в целом о транспортном комплексе России, о развитии сектора перевозок, всей инфраструктуры, и также некоторых транспортных проектах на юге нашей страны", - сказал он журналистам.
По словам Пескова, в закрытом режиме будет представлен доклад министра транспорта Виталия Савельева.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в середине дня у Путина планируется международный телефонный разговор.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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