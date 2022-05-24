https://ria.ru/20220524/putin-1790361472.html

Путин проведет совещание по развитию транспорта и телефонный разговор

Путин проведет совещание по развитию транспорта и телефонный разговор - РИА Новости, 24.05.2022

Путин проведет совещание по развитию транспорта и телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию транспорта в России и международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:39

2022-05-24T12:39

2022-05-24T12:39

владимир путин

россия

виталий савельев

политика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по развитию транспорта в России и международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Совсем скоро он начнет совещание по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса России. Там речь пойдет в целом о транспортном комплексе России, о развитии сектора перевозок, всей инфраструктуры, и также некоторых транспортных проектах на юге нашей страны", - сказал он журналистам.По словам Пескова, в закрытом режиме будет представлен доклад министра транспорта Виталия Савельева.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в середине дня у Путина планируется международный телефонный разговор.

https://ria.ru/20220524/kurenkov-1790359899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, виталий савельев, политика