https://ria.ru/20220524/ptitsy-1793504172.html

Двух редких птиц спасли от незаконных фотоуслуг на Арбате в Москве

Двух редких птиц спасли от незаконных фотоуслуг на Арбате в Москве - РИА Новости, 06.06.2022

Двух редких птиц спасли от незаконных фотоуслуг на Арбате в Москве

Двух редких птиц спасли на Арбате в Москве, животных использовали для незаконных фотоуслуг, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 06.06.2022

2022-05-24T11:05

2022-05-24T11:05

2022-06-06T15:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

россия

москва

комплекс городского хозяйства москвы

красная книга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148045/46/1480454604_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_201bf1f9ac844e161f996410b9cc8d4c.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Двух редких птиц спасли на Арбате в Москве, животных использовали для незаконных фотоуслуг, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Сообщается, что первый хищник, степной орел - очень редкая птица, занесенная в Красную книгу России. Это один из самых крупных пернатых хищников России. Размах его крыльев достигает 3 метров. Вторая птица - сова-сипуха, хоть и не является краснокнижной, охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.В комплексе городского хозяйства напомнили, что использование диких зверей и птиц для фотосъемки подвергает их сильнейшему стрессу и может привести к заболеваниям и гибели, а также порекомендовали гражданам сообщать о безнадзорных животных или фактах жестокого обращения с ними.

https://ria.ru/20220505/ptitsy-1787207022.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, комплекс городского хозяйства москвы, красная книга