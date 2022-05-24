11:05 24.05.2022 (обновлено: 15:39 06.06.2022)
Двух редких птиц спасли от незаконных фотоуслуг на Арбате в Москве
Обыкновенная сипуха . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Двух редких птиц спасли на Арбате в Москве, животных использовали для незаконных фотоуслуг, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"На Арбате спасли сразу двух редких птиц. Обычно жертвами незаконных фотоуслуг становятся пернатые местных видов, но в этот раз уличные фотографы удивили даже специалистов-экологов: горожанам предлагали сделать фото с орлом и совой-сипухой. Птиц изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных. Сейчас они в безопасности", - сказано в сообщении.
Сообщается, что первый хищник, степной орел - очень редкая птица, занесенная в Красную книгу России. Это один из самых крупных пернатых хищников России. Размах его крыльев достигает 3 метров. Вторая птица - сова-сипуха, хоть и не является краснокнижной, охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что использование диких зверей и птиц для фотосъемки подвергает их сильнейшему стрессу и может привести к заболеваниям и гибели, а также порекомендовали гражданам сообщать о безнадзорных животных или фактах жестокого обращения с ними.