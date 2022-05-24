https://ria.ru/20220524/psaki-1790452138.html
Бывший пресс-секретарь Белого дома Псаки начнет работать на MSNBC
Бывший пресс-секретарь Белого дома Псаки начнет работать на MSNBC - РИА Новости, 24.05.2022
Бывший пресс-секретарь Белого дома Псаки начнет работать на MSNBC
Покинувшая пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки осенью начнет работу на телеканале MSNBC, где будет вести собственную программу, заявила президент... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:20
2022-05-24T17:20
2022-05-24T18:04
дженнифер псаки
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Покинувшая пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки осенью начнет работу на телеканале MSNBC, где будет вести собственную программу, заявила президент телеканала Рашида Джонс.По ее словам, передача выйдет в эфир в первом квартале 2023 года, пока проект находится в разработке, и его название не раскрывается. Экс-сотрудница президентской администрации также будет задействована в освещении промежуточных выборов в конгресс и новым выборам главы государства в 2024 году."Ее обширный опыт работы в правительстве представляет собой тот тип анализа, который отличает MSNBC", — говорится в распространенном заявлении Джонс.Она подчеркнула, что считает Псаки "знакомым лицом и доверенным авторитетом для зрителей телеканала", а потому коллектив MSNBC "с нетерпением ждем ее в своих рядах".В свою очередь, сама Псаки во вторник также подтвердила свой предстоящий переход на MSNBC, отметив, что исследование причин проблем американцев "никогда еще не было столь важным".Псаки в середине мая покинула Белый дом, где она проработала на должности пресс-секретаря американской администрации почти полтора года. За 16 месяцев в этом качестве она провела почти 230 брифингов, что больше, чем все пресс-секретари предыдущего президента Дональда Трампа вместе взятые, подсчитала американская пресса, в целом комплиментарно отзывающаяся о Псаки.Официальным представителем нынешней администрации Псаки стала сразу после победы Байдена на выборах 2020 года, не дождавшись даже его инаугурации. В пресс-службе Белого дома хотя и на более скромных должностях она работала и при предыдущем президенте-демократе Бараке Обаме.В России Псаки прославилась в бытность пресс-секретарем госдепартамента. Многочисленные оговорки и частая путаница, сочетавшиеся с резкими нападками на Москву, превратила ее тогда в объект критики и пародий. В Белом доме ошибок в заявлениях Псаки стало заметно меньше, но симпатий к России и ее лидерам не прибавилось.
https://ria.ru/20220512/psaki-1788198733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дженнифер псаки, в мире, сша
17:20 24.05.2022 (обновлено: 18:04 24.05.2022)
Бывший пресс-секретарь Белого дома Псаки начнет работать на MSNBC
Покинувшая пост пресс-секретаря Белого дома Псаки начнет вести программу на MSNBC
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости.
Покинувшая пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки осенью начнет работу на телеканале MSNBC, где будет вести собственную программу, заявила
президент телеканала Рашида Джонс.
По ее словам, передача выйдет в эфир в первом квартале 2023 года, пока проект находится в разработке, и его название не раскрывается. Экс-сотрудница президентской администрации также будет задействована в освещении промежуточных выборов в конгресс и новым выборам главы государства в 2024 году.
"Ее обширный опыт работы в правительстве представляет собой тот тип анализа, который отличает MSNBC", — говорится в распространенном заявлении Джонс.
Она подчеркнула, что считает Псаки "знакомым лицом и доверенным авторитетом для зрителей телеканала", а потому коллектив MSNBC "с нетерпением ждем ее в своих рядах".
В свою очередь, сама Псаки во вторник также подтвердила свой предстоящий переход на MSNBC, отметив, что исследование причин проблем американцев "никогда еще не было столь важным".
Псаки в середине мая покинула Белый дом, где она проработала на должности пресс-секретаря американской администрации почти полтора года. За 16 месяцев в этом качестве она провела почти 230 брифингов, что больше, чем все пресс-секретари предыдущего президента Дональда Трампа
вместе взятые, подсчитала американская пресса, в целом комплиментарно отзывающаяся о Псаки.
Официальным представителем нынешней администрации Псаки стала сразу после победы Байдена на выборах 2020 года, не дождавшись даже его инаугурации. В пресс-службе Белого дома хотя и на более скромных должностях она работала и при предыдущем президенте-демократе Бараке Обаме
.
В России
Псаки прославилась в бытность пресс-секретарем госдепартамента. Многочисленные оговорки и частая путаница, сочетавшиеся с резкими нападками на Москву
, превратила ее тогда в объект критики и пародий. В Белом доме ошибок в заявлениях Псаки стало заметно меньше, но симпатий к России и ее лидерам не прибавилось.