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В Ереване началась новая протестная акция - РИА Новости, 24.05.2022
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В Ереване началась новая протестная акция
В Ереване началась новая протестная акция - РИА Новости, 24.05.2022
В Ереване началась новая протестная акция
В Ереване проходит очередная протестная акция оппозиции, призывающей к отставке Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:25
2022-05-24T20:49
в мире
ереван
армения
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 24 мая — РИА Новости. В Ереване проходит очередная протестная акция оппозиции, призывающей к отставке Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Митинг начался в 19:00 по Еревану (18:00 мск). На площади, где собрались протестующие, также присутствуют полицейские. Недалеко от места проведения акции находятся несколько автобусов силовиков и автозаки, там же стоят бойцы спецназа.Сегодня утром участники шествия оппозиции прорвали оцепление у здания МИД Армении и заблокировали входы и выходы. Затем у правительственных зданий произошла стычка протестующих с силовиками. С 25 апреля оппозиция проводит митинги по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
ереван
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Масштабное шествие оппозиции в Ереване
В Ереване проходит очередная протестная акция оппозиции, призывающей к отставке Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. Митинг начался в 19:00 по Еревану (18:00 мск). На площади, где собрались протестующие, также присутствуют полицейские. Недалеко от места проведения акции находятся несколько автобусов силовиков и автозаки, там же стоят бойцы спецназа.
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в мире, ереван, армения, нагорный карабах
18:25 24.05.2022 (обновлено: 20:49 24.05.2022)
 
В Ереване началась новая протестная акция

В Ереване началась новая протестная акция под проливным дождем

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 мая — РИА Новости. В Ереване проходит очередная протестная акция оппозиции, призывающей к отставке Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг начался в 19:00 по Еревану (18:00 мск). На площади, где собрались протестующие, также присутствуют полицейские. Недалеко от места проведения акции находятся несколько автобусов силовиков и автозаки, там же стоят бойцы спецназа.
Сегодня утром участники шествия оппозиции прорвали оцепление у здания МИД Армении и заблокировали входы и выходы. Затем у правительственных зданий произошла стычка протестующих с силовиками.
С 25 апреля оппозиция проводит митинги по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Шествие оппозиции к зданию правительства Армении - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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В миреЕреванАрменияНагорный Карабах
 
 
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