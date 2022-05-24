https://ria.ru/20220524/protesty-1790471730.html

В Ереване началась новая протестная акция

В Ереване началась новая протестная акция - РИА Новости, 24.05.2022

В Ереване началась новая протестная акция

В Ереване проходит очередная протестная акция оппозиции, призывающей к отставке Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:25

2022-05-24T18:25

2022-05-24T20:49

в мире

ереван

армения

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 24 мая — РИА Новости. В Ереване проходит очередная протестная акция оппозиции, призывающей к отставке Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Митинг начался в 19:00 по Еревану (18:00 мск). На площади, где собрались протестующие, также присутствуют полицейские. Недалеко от места проведения акции находятся несколько автобусов силовиков и автозаки, там же стоят бойцы спецназа.Сегодня утром участники шествия оппозиции прорвали оцепление у здания МИД Армении и заблокировали входы и выходы. Затем у правительственных зданий произошла стычка протестующих с силовиками. С 25 апреля оппозиция проводит митинги по всей Армении. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Ереван снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

ереван

армения

нагорный карабах

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Масштабное шествие оппозиции в Ереване В Ереване проходит очередная протестная акция оппозиции, призывающей к отставке Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. Митинг начался в 19:00 по Еревану (18:00 мск). На площади, где собрались протестующие, также присутствуют полицейские. Недалеко от места проведения акции находятся несколько автобусов силовиков и автозаки, там же стоят бойцы спецназа. 2022-05-24T18:25 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ереван, армения, нагорный карабах