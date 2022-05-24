https://ria.ru/20220524/prisoedinenie-1790359369.html
Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков
Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков - РИА Новости, 24.05.2022
Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:35
2022-05-24T12:35
2022-05-24T12:58
в мире
алан гаглоев
южная осетия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению республики.Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность главы республики, присягнув на конституции."Но я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220523/grazhdanstvo-1790202361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алан гаглоев, южная осетия, россия, дмитрий песков
12:35 24.05.2022 (обновлено: 12:58 24.05.2022)
Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков
Песков: Россия не планирует предпринимать шаги по присоединению Южной Осетии