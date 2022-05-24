Рейтинг@Mail.ru
Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/prisoedinenie-1790359369.html
Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков
Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков - РИА Новости, 24.05.2022
Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:35
2022-05-24T12:58
в мире
алан гаглоев
южная осетия
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/08/1490750817_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8b0cedba166f2c4948feb3aa7cdae223.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению республики.Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность главы республики, присягнув на конституции."Но я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220523/grazhdanstvo-1790202361.html
южная осетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/08/1490750817_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_c0a9b4046e5eeb3b706b6c196a7f5953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алан гаглоев, южная осетия, россия, дмитрий песков
12:35 24.05.2022 (обновлено: 12:58 24.05.2022)
 
Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков

Песков: Россия не планирует предпринимать шаги по присоединению Южной Осетии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Южной Осетии
Флаг Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаг Южной Осетии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению республики.
Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность главы республики, присягнув на конституции.
"Но я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется", - подчеркнул он.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 16:15
Комитет Совфеда поддержал соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве
 
В миреАлан ГаглоевЮжная ОсетияРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала