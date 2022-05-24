https://ria.ru/20220524/prisoedinenie-1790359369.html

Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков

Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков - РИА Новости, 24.05.2022

Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:35

2022-05-24T12:35

2022-05-24T12:58

в мире

алан гаглоев

южная осетия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о референдуме в Южной Осетии заявил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению республики.Избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев вступил во вторник в должность главы республики, присягнув на конституции."Но я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220523/grazhdanstvo-1790202361.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, алан гаглоев, южная осетия, россия, дмитрий песков