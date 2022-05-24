https://ria.ru/20220524/primakov-1790514694.html

Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР

Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР - РИА Новости, 24.05.2022

Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР

Организация соотечественников в США была разгромлена ФБР, связанным со структурой людям угрожали, все они вернулись в РФ, заявил глава "Россотрудничества"... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T23:55

2022-05-24T23:55

2022-05-24T23:55

сша

федеральное бюро расследований сша

евгений примаков (россотрудничество)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Организация соотечественников в США была разгромлена ФБР, связанным со структурой людям угрожали, все они вернулись в РФ, заявил глава "Россотрудничества" Евгений Примаков."У нас была разгромлена просто организация соотечественников в США. Там просто ФБР тяжелые вламывались в ночи в дома, клали людей на пол лицом вниз, пластиковые наручники, допросы ФБР о том, почему вы поддерживаете контакты с посольством, брали ли вы деньги, кому передавали информацию", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда"."Сейчас по сути наше объединение соотечественников в США, оно разгромлено, оно не работает - люди, которые могли, они оттуда уехали, сейчас они находятся в России", - добавил Примаков.Никакими агентами они никогда не являлись, подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/primakov-1790503897.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, федеральное бюро расследований сша, евгений примаков (россотрудничество)