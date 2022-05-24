https://ria.ru/20220524/primakov-1790514694.html
Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР
Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР - РИА Новости, 24.05.2022
Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР
Организация соотечественников в США была разгромлена ФБР, связанным со структурой людям угрожали, все они вернулись в РФ, заявил глава "Россотрудничества"... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T23:55
2022-05-24T23:55
2022-05-24T23:55
сша
федеральное бюро расследований сша
евгений примаков (россотрудничество)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Организация соотечественников в США была разгромлена ФБР, связанным со структурой людям угрожали, все они вернулись в РФ, заявил глава "Россотрудничества" Евгений Примаков."У нас была разгромлена просто организация соотечественников в США. Там просто ФБР тяжелые вламывались в ночи в дома, клали людей на пол лицом вниз, пластиковые наручники, допросы ФБР о том, почему вы поддерживаете контакты с посольством, брали ли вы деньги, кому передавали информацию", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда"."Сейчас по сути наше объединение соотечественников в США, оно разгромлено, оно не работает - люди, которые могли, они оттуда уехали, сейчас они находятся в России", - добавил Примаков.Никакими агентами они никогда не являлись, подчеркнул он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/primakov-1790503897.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, федеральное бюро расследований сша, евгений примаков (россотрудничество)
Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР
Глава Россотрудничества Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР