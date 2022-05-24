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Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР - РИА Новости, 24.05.2022
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Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР
Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР - РИА Новости, 24.05.2022
Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР
Организация соотечественников в США была разгромлена ФБР, связанным со структурой людям угрожали, все они вернулись в РФ, заявил глава "Россотрудничества"... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T23:55
2022-05-24T23:55
сша
федеральное бюро расследований сша
евгений примаков (россотрудничество)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Организация соотечественников в США была разгромлена ФБР, связанным со структурой людям угрожали, все они вернулись в РФ, заявил глава "Россотрудничества" Евгений Примаков."У нас была разгромлена просто организация соотечественников в США. Там просто ФБР тяжелые вламывались в ночи в дома, клали людей на пол лицом вниз, пластиковые наручники, допросы ФБР о том, почему вы поддерживаете контакты с посольством, брали ли вы деньги, кому передавали информацию", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда"."Сейчас по сути наше объединение соотечественников в США, оно разгромлено, оно не работает - люди, которые могли, они оттуда уехали, сейчас они находятся в России", - добавил Примаков.Никакими агентами они никогда не являлись, подчеркнул он.
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сша, федеральное бюро расследований сша, евгений примаков (россотрудничество)
23:55 24.05.2022
 
Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР

Глава Россотрудничества Примаков: организация соотечественников в США была разгромлена ФБР

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Организация соотечественников в США была разгромлена ФБР, связанным со структурой людям угрожали, все они вернулись в РФ, заявил глава "Россотрудничества" Евгений Примаков.
"У нас была разгромлена просто организация соотечественников в США. Там просто ФБР тяжелые вламывались в ночи в дома, клали людей на пол лицом вниз, пластиковые наручники, допросы ФБР о том, почему вы поддерживаете контакты с посольством, брали ли вы деньги, кому передавали информацию", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
"Сейчас по сути наше объединение соотечественников в США, оно разгромлено, оно не работает - люди, которые могли, они оттуда уехали, сейчас они находятся в России", - добавил Примаков.
Никакими агентами они никогда не являлись, подчеркнул он.
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков на пресс-конференции, приуроченной к старту акции Георгиевская ленточка, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 21:24Сказано в эфире
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СШАФедеральное бюро расследований СШАЕвгений Примаков (Россотрудничество)
 
 
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