Примаков рассказал о желающих переехать в Россию американцах и немцах
Глава Россотрудничества Примаков рассказал о желающих переехать в РФ американцах и немцах
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков на пресс-конференции, приуроченной к старту акции "Георгиевская ленточка", в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о желающих переехать в Россию американцах, немцах и христианах с Ближнего Востока.
"К нам обратилась группа "американских американцев", которые вообще никакого отношения к России не имеют. Некоторые из них, правда, православные, но они не соотечественники формально по всем нашим нормативам. "Американские американцы", которым осточертело "родитель 1 - родитель 2", Black Lives Matter - они воспринимают Россию как потенциальное убежище, они хотят переехать в Россию", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Примаков пояснил, что эти американцы собирались продать свои фермы и купить земли в нескольких регионах России. По его словам, пока их намерения не сбылись из-за текущей сложной ситуации.
"Я уверен, что в какой-то момент Россия начнет восприниматься как материк адекватности и такой огромный ковчег-убежище, куда можно от идиотов убежать и жить спокойно, растить детей", - добавил он.
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Примаков также рассказал о христианах с Ближнего Востока, которые в 2014-2015 годах хотели переехать в Крым, потому что Европа неохотно их принимала, несмотря на то, что они проходили как беженцы, согласно всем стандартам ООН.
Кроме того, он упомянул желающих вернуться в Россию немцев, потомков русских немцев с Поволжья.
"У нас и немцы есть, которые хотят вернуться. Потомки тех русских немцев, которые живут в Германии, многие хотят вернуться. У нас есть прям письма от таких людей", - добавил Примаков.