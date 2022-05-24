https://ria.ru/20220524/prigovor-1790422289.html

Суд в Москве дал по три года блогерам, распылившим баллончик в лицо женщине

Суд в Москве дал по три года блогерам, распылившим баллончик в лицо женщине - РИА Новости, 24.05.2022

Суд в Москве дал по три года блогерам, распылившим баллончик в лицо женщине

Измайловский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима двух блогеров, распыливших в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:32

2022-05-24T15:32

2022-05-24T15:32

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Измайловский районный суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима двух блогеров, распыливших в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в Измайловском парке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Фигуранты, 41-летние жители столицы Евгений Дмитерко и Игорь Малихов, осуждены за хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия."Суд приговорил Дмитерко и Малихова к 3 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. С Малихова взыскано 220 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного потерпевшей", - говорится в сообщении.В суде было установлено, что мужчины психическими расстройствами не страдают и при совершении преступления осознавали свои действия. Обвиняемые свою вину признали, их заключили под стражу.Столичная прокуратура в августе 2021 года информировала о возбуждении уголовного дела о хулиганстве против двух блогеров, в Измайловском парке распыливших газ из перцового баллончика на женщину. В социальных сетях появилось видео инцидента: мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона, после чего брызнули ей в лицо. Как отмечает надзорное ведомство, пострадавшей москвичке 55 лет, она инвалид.

https://ria.ru/20210827/ballonchik-1747504291.html

https://ria.ru/20220401/arest-1781289975.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва