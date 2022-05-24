https://ria.ru/20220524/preparaty-1790318688.html

ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты

ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты - РИА Новости, 24.05.2022

ВОЗ и МККК перестали поставлять ДНР и ЛНР жизненно важные препараты

Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:25

2022-05-24T10:25

2022-05-24T12:35

в мире

воз

международный комитет красного креста (мккк)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом, следует из документов, поступивших в распоряжение РИА Новости.О прекращении гуманитарных поставок, несмотря на направленные запросы, главврачи профильных клиник в ДНР и ЛНР проинформировали министров здравоохранения республик.Как сообщила РИА Новости сама Пащенко, через ВОЗ и МККК в республику поступало от 80 до 100 процентов необходимых лекарств и медицинской продукции. В частности, антиретровирусные лекарственные препараты, а также расходные материалы для диагностики ВИЧ/СПИД на 20 процентов поступали из России, а на 80 — от Глобального Фонда при логистической поддержке МККК. Поставки противотуберкулезных препаратов, расходных материалов для диагностики обеспечивал международный благотворительный фонд Альянс общественного здоровья. Препараты инсулина "Актрапид", "Протафан", "Микстард" производства датской компании Novo Nordisk поступали через МККК.Она заверила, что Россия продолжает оказывать помощь с медицинскими препаратами.Как отметила Пащенко, глава луганского офиса МККК Мириам Фавье сообщила, что организация заинтересована в продолжении гуманитарных проектов, но не может указать сроки доставки препаратов "в связи с нестабильной ситуацией"."Просим ВОЗ повлиять на международные организации и гуманитарные миссии и возобновить регулярные поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий на территорию республики для оказания медицинской помощи мирному населению", — добавила глава Минздрава ЛНР.Республиканский центр ДНР по борьбе со СПИДом также проинформировал и. о. министра здравоохранения республики Александра Оприщенко об отсутствии поставок."В случае невозобновления графика поставок гуманитарных грузов по направлению "профилактика ВИЧ-инфекции и лечение ВИЧ-инфицированных" более 12 тысяч пациентов останутся без жизненно необходимого лечения, что приведет к формированию устойчивых к антиретровирусным препаратам штаммов ВИЧ, увеличению количества новых случаев ВИЧ и увеличению смертности", — говорится в письме.Запаса препаратов против туберкулеза в ДНР и ЛНР хватит на несколько месяцев, причем в Луганске они могут закончиться в июле.В Донецке сообщили, что обеспечены запасами до начала следующего года, но с учетом потенциального числа больных на освобождаемых территориях препараты могут закончиться к 1 ноября.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/pomosch-1788629045.html

https://ria.ru/20220412/minzdravy-1783177596.html

https://ria.ru/20220523/voz-1790212932.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, воз, международный комитет красного креста (мккк), донецкая народная республика, луганская народная республика