https://ria.ru/20220524/potoki-1790377352.html

Торговые потоки уходят с запада на более интересные регионы, заявил Путин

Торговые потоки уходят с запада на более интересные регионы, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2022

Торговые потоки уходят с запада на более интересные регионы, заявил Путин

Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность сейчас переключаются с запада на более интересные регионы, нужно понимать эту перспективу и готовить... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:22

2022-05-24T13:22

2022-05-24T13:22

экономика

россия

владимир путин

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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность сейчас переключаются с запада на более интересные регионы, нужно понимать эту перспективу и готовить новые транспортные проекты с запасом по мощности, заявил президент РФ Владимир Путин."Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключается с запада на более интересные растущие регионы. Это происходит уже не первый год, и мы хорошо это понимаем. Но важно видеть и понимать эту перспективу, прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты, что называется, с запасом по мощности", - сказал Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.Он пояснил, что уже на этапе проектирования нужно закладывать возможности для расширения и модернизации инфраструктуры, чтобы в сжатые сроки с минимальными затратами можно было в будущем увеличить пропускную способность, также глава государства указал на необходимость открывать новые каналы поставок для российских производителей-экспортеров и покупателей иностранной продукции в стране.

https://ria.ru/20220524/vostok-1790368736.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин