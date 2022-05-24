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Торговые потоки уходят с запада на более интересные регионы, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2022
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Торговые потоки уходят с запада на более интересные регионы, заявил Путин
Торговые потоки уходят с запада на более интересные регионы, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2022
Торговые потоки уходят с запада на более интересные регионы, заявил Путин
Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность сейчас переключаются с запада на более интересные регионы, нужно понимать эту перспективу и готовить... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:22
2022-05-24T13:22
экономика
россия
владимир путин
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность сейчас переключаются с запада на более интересные регионы, нужно понимать эту перспективу и готовить новые транспортные проекты с запасом по мощности, заявил президент РФ Владимир Путин."Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключается с запада на более интересные растущие регионы. Это происходит уже не первый год, и мы хорошо это понимаем. Но важно видеть и понимать эту перспективу, прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты, что называется, с запасом по мощности", - сказал Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.Он пояснил, что уже на этапе проектирования нужно закладывать возможности для расширения и модернизации инфраструктуры, чтобы в сжатые сроки с минимальными затратами можно было в будущем увеличить пропускную способность, также глава государства указал на необходимость открывать новые каналы поставок для российских производителей-экспортеров и покупателей иностранной продукции в стране.
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экономика, россия, владимир путин
13:22 24.05.2022
 
Торговые потоки уходят с запада на более интересные регионы, заявил Путин

Президент Путин: торговые потоки уходят с запада на более интересные регионы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность сейчас переключаются с запада на более интересные регионы, нужно понимать эту перспективу и готовить новые транспортные проекты с запасом по мощности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключается с запада на более интересные растущие регионы. Это происходит уже не первый год, и мы хорошо это понимаем. Но важно видеть и понимать эту перспективу, прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты, что называется, с запасом по мощности", - сказал Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.
Он пояснил, что уже на этапе проектирования нужно закладывать возможности для расширения и модернизации инфраструктуры, чтобы в сжатые сроки с минимальными затратами можно было в будущем увеличить пропускную способность, также глава государства указал на необходимость открывать новые каналы поставок для российских производителей-экспортеров и покупателей иностранной продукции в стране.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:56
Путин отметил востребованность восточного транспортного направления
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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