15:00 24.05.2022 (обновлено: 15:05 24.05.2022)
Посол Келин прокомментировал обсуждение Черного моря Британией и Литвой
Посол России Келин назвал обсуждение Трасс и главы МИД Литвы идеи по Черному морю забавным
Корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал забавным обсуждение главой британского МИД Лиз Трасс идеи по Черному морю с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.
Ранее британские СМИ сообщили, что Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься вопросом поставок украинского зерна в Черном море. Также рассматривается возможность отправки военных кораблей в порт Одессы для сопровождения судов.
"Что касается новой идеи, инициативы, то она была озвучена вчера Лиз Страсс на встрече с министром иностранных дел Литвы. Это, конечно, забавно, само по себе, где Литва, где Черное море", - сказал он в эфире "России 24".
"То, что там происходит, здесь, в Лондоне, хорошо известно, здесь работает Международная морская организация (ИМО), которая этим делом и занимается, Одессой в том числе, которая констатировала, что киевляне никак не хотели бы расчищать одесский порт", - рассказал посол.
"Дело в том, что он был не только заминирован, карты минирования, потому что все происходило весьма хаотично, были потеряны, или, во всяком случае их нет. Во-вторых, там были затоплены баржи, плавучие краны целый ряд препятствий для того, чтобы предотвратить выход любых судов из Одесского порта. Так, что там предстоит сначала провести какую-то огромную работу, чтобы суда могли выйти", - добавил Келин.
"Пока официальный Лондон всеми силам продолжает гнать Киев по трапе войны и не дает с нее свернуть", - заявил он, напомнив в этой связи о постоянных заявлениях британской стороны о поставках вооружения.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.