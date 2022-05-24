https://ria.ru/20220524/posol-1790412290.html

Посол Келин прокомментировал обсуждение Черного моря Британией и Литвой

Посол Келин прокомментировал обсуждение Черного моря Британией и Литвой - РИА Новости, 24.05.2022

Посол Келин прокомментировал обсуждение Черного моря Британией и Литвой

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал забавным обсуждение главой британского МИД Лиз Трасс идеи по Черному морю с главой МИД Литвы Габриэлюсом... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:00

2022-05-24T15:00

2022-05-24T15:05

василий небензя

дмитрий медведев

одесса

украина

россия

оон

витаутас ландсбергис

лиз трасс

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал забавным обсуждение главой британского МИД Лиз Трасс идеи по Черному морю с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.Ранее британские СМИ сообщили, что Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься вопросом поставок украинского зерна в Черном море. Также рассматривается возможность отправки военных кораблей в порт Одессы для сопровождения судов."Что касается новой идеи, инициативы, то она была озвучена вчера Лиз Страсс на встрече с министром иностранных дел Литвы. Это, конечно, забавно, само по себе, где Литва, где Черное море", - сказал он в эфире "России 24"."Дело в том, что он был не только заминирован, карты минирования, потому что все происходило весьма хаотично, были потеряны, или, во всяком случае их нет. Во-вторых, там были затоплены баржи, плавучие краны целый ряд препятствий для того, чтобы предотвратить выход любых судов из Одесского порта. Так, что там предстоит сначала провести какую-то огромную работу, чтобы суда могли выйти", - добавил Келин.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220524/korabli-1790409392.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/nato-1787779347.html

одесса

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий небензя, дмитрий медведев, одесса, украина, россия, оон, витаутас ландсбергис, лиз трасс