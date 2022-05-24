Рейтинг@Mail.ru
Посол Келин прокомментировал обсуждение Черного моря Британией и Литвой - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/posol-1790412290.html
Посол Келин прокомментировал обсуждение Черного моря Британией и Литвой
Посол Келин прокомментировал обсуждение Черного моря Британией и Литвой - РИА Новости, 24.05.2022
Посол Келин прокомментировал обсуждение Черного моря Британией и Литвой
Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал забавным обсуждение главой британского МИД Лиз Трасс идеи по Черному морю с главой МИД Литвы Габриэлюсом... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:00
2022-05-24T15:05
василий небензя
дмитрий медведев
одесса
украина
россия
оон
витаутас ландсбергис
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758925798_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_a347d1dc231c80b00992ee3a52a0ff0e.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал забавным обсуждение главой британского МИД Лиз Трасс идеи по Черному морю с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.Ранее британские СМИ сообщили, что Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься вопросом поставок украинского зерна в Черном море. Также рассматривается возможность отправки военных кораблей в порт Одессы для сопровождения судов."Что касается новой идеи, инициативы, то она была озвучена вчера Лиз Страсс на встрече с министром иностранных дел Литвы. Это, конечно, забавно, само по себе, где Литва, где Черное море", - сказал он в эфире "России 24"."Дело в том, что он был не только заминирован, карты минирования, потому что все происходило весьма хаотично, были потеряны, или, во всяком случае их нет. Во-вторых, там были затоплены баржи, плавучие краны целый ряд препятствий для того, чтобы предотвратить выход любых судов из Одесского порта. Так, что там предстоит сначала провести какую-то огромную работу, чтобы суда могли выйти", - добавил Келин.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220524/korabli-1790409392.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/nato-1787779347.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758925798_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_635d1777e8034288e7828147b46e0b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
василий небензя, дмитрий медведев, одесса, украина, россия, оон, витаутас ландсбергис, лиз трасс
15:00 24.05.2022 (обновлено: 15:05 24.05.2022)
 
Посол Келин прокомментировал обсуждение Черного моря Британией и Литвой

Посол России Келин назвал обсуждение Трасс и главы МИД Литвы идеи по Черному морю забавным

© Фото : @USNavyEurope/TwitterКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал забавным обсуждение главой британского МИД Лиз Трасс идеи по Черному морю с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.
Ранее британские СМИ сообщили, что Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься вопросом поставок украинского зерна в Черном море. Также рассматривается возможность отправки военных кораблей в порт Одессы для сопровождения судов.
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 14:55
Британцев напугала идея отправить военные корабли в Черное море
"Что касается новой идеи, инициативы, то она была озвучена вчера Лиз Страсс на встрече с министром иностранных дел Литвы. Это, конечно, забавно, само по себе, где Литва, где Черное море", - сказал он в эфире "России 24".
"То, что там происходит, здесь, в Лондоне, хорошо известно, здесь работает Международная морская организация (ИМО), которая этим делом и занимается, Одессой в том числе, которая констатировала, что киевляне никак не хотели бы расчищать одесский порт", - рассказал посол.
"Дело в том, что он был не только заминирован, карты минирования, потому что все происходило весьма хаотично, были потеряны, или, во всяком случае их нет. Во-вторых, там были затоплены баржи, плавучие краны целый ряд препятствий для того, чтобы предотвратить выход любых судов из Одесского порта. Так, что там предстоит сначала провести какую-то огромную работу, чтобы суда могли выйти", - добавил Келин.
"Пока официальный Лондон всеми силам продолжает гнать Киев по трапе войны и не дает с нее свернуть", - заявил он, напомнив в этой связи о постоянных заявлениях британской стороны о поставках вооружения.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 18:02В мире
НАТО заявило, что корабли альянса не планируют надолго покидать Черное море
 
Василий НебензяДмитрий МедведевОдессаУкраинаРоссияООНВитаутас ЛандсбергисЛиз Трасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала