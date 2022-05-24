https://ria.ru/20220524/posevy-1790292964.html

Эксперт заявила, что биологическое поражение посевов опасно для всего мира

Эксперт заявила, что биологическое поражение посевов опасно для всего мира - РИА Новости, 24.05.2022

Эксперт заявила, что биологическое поражение посевов опасно для всего мира

Биологическое поражение посевов сельскохозяйственных культур в случае, если бы какая-либо из стран прибегла к нему в условиях обострения политической... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T04:17

2022-05-24T04:17

2022-05-24T04:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Биологическое поражение посевов сельскохозяйственных культур в случае, если бы какая-либо из стран прибегла к нему в условиях обострения политической обстановки, создало бы опасность для всего мира, считает Елена Хлесткина, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н.И. Вавилова."Мне сложно оценить реальность такой угрозы, но в любом случае, всякий, кто задумает это сделать, будет "плевать в колодец, из которого пьет". Во всех странах растут одни и те же сельхозкультуры, и если, образно говоря, "подбросить" что-то в одну страну, это очень быстро распространится и на твой урожай", - рассказала она РИА Новости, отвечая на вопрос, есть ли угроза поражения посевов сельхозкультур России технологиями, схожими с теми, что использовались в сети биолабораторий США на Украине.По оценке Хлесткиной, вредные микроорганизмы с зараженных на какой-либо территории сельхозкультур "легко" могут попасть на другой континент вместе с перевозимыми грузами или в соседнюю страну, постепенно перемещаясь при помощи ветра. Специфические грузы при ввозе через границу проверяются (например, зерно). Но если споры случайно попали на неспецифический груз или оказались на одежде и обуви пассажиров, то для них уже не существует границ между странами.В качестве примера глава ВИРа привела ситуацию в Уганде в 1999 году, когда там начал распространятся новый штамм стеблевой ржавчины Ug99, полностью поразивший посевы ячменя и пшеницы."Примерно три года назад распространение этого штамма дошло до границ России, но к этому моменту наши селекционеры успели вывести устойчивые к нему сорта зерновых", - заключила Хлесткина.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Федеральный исследовательский центр "Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова" ведет свою историю с 1894 года, когда при ученом комитете министерства земледелия и государственных имуществ Российской империи было организовано Бюро по прикладной ботанике. Коллекция генетических ресурсов растений ВИР не имеет аналогов в РФ. В настоящее время на базе ВИР создается Национальный центр генетических ресурсов растений, который объединит в сетевую структуру около 20 научных организаций.

https://ria.ru/20220521/pshenitsa-1789920591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, сша, в мире