https://ria.ru/20220524/poselok-1790294048.html
Украинские военные разбомбили элитный поселок в Харьковской области
Украинские военные разбомбили элитный поселок в Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2022
Украинские военные разбомбили элитный поселок в Харьковской области
Украинские военные с помощью артиллерии частично разрушили элитный поселок в Харьковской области, где отдыхали судьи, прокуроры и бизнесмены, передает... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T05:03
2022-05-24T05:03
2022-05-24T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
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ОСКОЛ (Харьковская обл.), 24 мая – РИА Новости. Украинские военные с помощью артиллерии частично разрушили элитный поселок в Харьковской области, где отдыхали судьи, прокуроры и бизнесмены, передает корреспондент РИА Новости.Загородные дома расположены под Изюмом около Оскольского водохранилища, недалеко от границы с ДНР. Деревянные строения в поселке разрушены разрывами, кирпичные посечены осколками.Все жители заранее покинули поселок, который теперь пустует. На участках остались яхты, катера и дорогие автомобили, включая электромобиль Tesla.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры разрушенного элитного поселка в Харьковской области
Украинские военные разбомбили элитный поселок в Харьковской области, где отдыхали украинские судьи, прокуроры и бизнесмены.
2022-05-24T05:03
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, харьковская область
05:03 24.05.2022 (обновлено: 09:38 24.05.2022)
Украинские военные разбомбили элитный поселок в Харьковской области
Артиллерия ВСУ разрушила элитный поселок под Изюмом около Оскольского водохранилища