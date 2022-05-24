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Украинские военные разбомбили элитный поселок в Харьковской области

Украинские военные разбомбили элитный поселок в Харьковской области - РИА Новости, 24.05.2022

Украинские военные разбомбили элитный поселок в Харьковской области

Украинские военные с помощью артиллерии частично разрушили элитный поселок в Харьковской области, где отдыхали судьи, прокуроры и бизнесмены, передает... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T05:03

2022-05-24T05:03

2022-05-24T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

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харьковская область

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ОСКОЛ (Харьковская обл.), 24 мая – РИА Новости. Украинские военные с помощью артиллерии частично разрушили элитный поселок в Харьковской области, где отдыхали судьи, прокуроры и бизнесмены, передает корреспондент РИА Новости.Загородные дома расположены под Изюмом около Оскольского водохранилища, недалеко от границы с ДНР. Деревянные строения в поселке разрушены разрывами, кирпичные посечены осколками.Все жители заранее покинули поселок, который теперь пустует. На участках остались яхты, катера и дорогие автомобили, включая электромобиль Tesla.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Кадры разрушенного элитного поселка в Харьковской области Украинские военные разбомбили элитный поселок в Харьковской области, где отдыхали украинские судьи, прокуроры и бизнесмены. 2022-05-24T05:03 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, харьковская область