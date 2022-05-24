https://ria.ru/20220524/port-1790505348.html

Пять иностранных судов смогли покинуть Мариуполь

Пять иностранных судов смогли покинуть Мариуполь - РИА Новости, 24.05.2022

Пять иностранных судов смогли покинуть Мариуполь

Пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела и минной опасности, вышли из порта Мариуполя, заявил во вторник на брифинге руководитель... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:38

2022-05-24T21:38

2022-05-24T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

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херсон

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела и минной опасности, вышли из порта Мариуполя, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Накануне Мизинцев сообщил о 75 иностранных судах из 17 государств, заблокированных в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и Мариуполя.Во вторник Минобороны РФ сообщило о завершении разминирования территории Мариупольского порта, устранении минной опасности и приведении в рабочее состояние гидротехнических сооружений и навигационного оборудования на подходах и в акватории порта Мариуполь. Подходные каналы и внутренние акватории были освобождены от затонувших судов и других навигационных препятствий."В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.Минная опасность в акватории порта Мариуполя в результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена, рассказал он. По словам Мизинцева, сейчас выполняются мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры.Он напомнил, что Вооруженные Силы России ежедневно с 08.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили."При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.

https://ria.ru/20220524/port-1790297680.html

https://ria.ru/20220521/odessa-1789894200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, россия, херсон, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев