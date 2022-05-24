21:38 24.05.2022 (обновлено: 21:39 24.05.2022)
Пять иностранных судов смогли покинуть Мариуполь
Минобороны: пять иностранных судов, ранее заблокированных в Мариуполе, вышли из порта
Военнослужащие в морском порту Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела и минной опасности, вышли из порта Мариуполя, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Накануне Мизинцев сообщил о 75 иностранных судах из 17 государств, заблокированных в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и Мариуполя.
Во вторник Минобороны РФ сообщило о завершении разминирования территории Мариупольского порта, устранении минной опасности и приведении в рабочее состояние гидротехнических сооружений и навигационного оборудования на подходах и в акватории порта Мариуполь. Подходные каналы и внутренние акватории были освобождены от затонувших судов и других навигационных препятствий.
"В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.
Минная опасность в акватории порта Мариуполя в результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена, рассказал он. По словам Мизинцева, сейчас выполняются мероприятия по восстановлению портовой инфраструктуры.
Он напомнил, что Вооруженные Силы России ежедневно с 08.00 мск до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили.
"При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.