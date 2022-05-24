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Украинские националисты заминировали единственный выход из порта Херсона - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/port-1790297680.html
Украинские националисты заминировали единственный выход из порта Херсона
Украинские националисты заминировали единственный выход из порта Херсона - РИА Новости, 24.05.2022
Украинские националисты заминировали единственный выход из порта Херсона
Работа Херсонского торгового порта на данном этапе заблокирована, так как украинцы заминировали единственный выход в Черное море, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T07:06
2022-05-24T10:37
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Работа Херсонского торгового порта на данном этапе заблокирована, так как украинцы заминировали единственный выход в Черное море, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, сейчас открыть его "практически нереально", торговое судоходство по Днепру также приостановлено."Когда будет полностью защищен от украинских нацистов Очаков и в целом вся Николаевская область, тогда будет открыт и разблокирован порт", — отметил чиновник.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/yasinovataya-1790297398.html
россия
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россия, украина, херсонская область , в мире
07:06 24.05.2022 (обновлено: 10:37 24.05.2022)
 
Украинские националисты заминировали единственный выход из порта Херсона

Власти Херсонской области заявили о минировании Украиной выхода из местного порта

© Фото : Администрация Херсонского морского портаХерсонский морской порт
Херсонский морской порт - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : Администрация Херсонского морского порта
Херсонский морской порт. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Работа Херсонского торгового порта на данном этапе заблокирована, так как украинцы заминировали единственный выход в Черное море, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован, потому что заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами", — сказал он.

По словам Стремоусова, сейчас открыть его "практически нереально", торговое судоходство по Днепру также приостановлено.
"Когда будет полностью защищен от украинских нацистов Очаков и в целом вся Николаевская область, тогда будет открыт и разблокирован порт", — отметил чиновник.
Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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