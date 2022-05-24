https://ria.ru/20220524/port-1790297680.html

Украинские националисты заминировали единственный выход из порта Херсона

Украинские националисты заминировали единственный выход из порта Херсона - РИА Новости, 24.05.2022

Украинские националисты заминировали единственный выход из порта Херсона

Работа Херсонского торгового порта на данном этапе заблокирована, так как украинцы заминировали единственный выход в Черное море, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T07:06

2022-05-24T07:06

2022-05-24T10:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

херсонская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Работа Херсонского торгового порта на данном этапе заблокирована, так как украинцы заминировали единственный выход в Черное море, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, сейчас открыть его "практически нереально", торговое судоходство по Днепру также приостановлено."Когда будет полностью защищен от украинских нацистов Очаков и в целом вся Николаевская область, тогда будет открыт и разблокирован порт", — отметил чиновник.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/yasinovataya-1790297398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, херсонская область , в мире