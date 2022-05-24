https://ria.ru/20220524/pomosch-1790429259.html

Эксперт назвал слова Байдена о военной помощи Тайваню бравадой

Эксперт назвал слова Байдена о военной помощи Тайваню бравадой - РИА Новости, 24.05.2022

Эксперт назвал слова Байдена о военной помощи Тайваню бравадой

Заявление президента США Джо Байдена о готовности военного участия Вашингтона в защите Тайваня против КНР являются лишь бравадой, направленной на то, чтобы... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:54

2022-05-24T15:54

2022-05-24T16:08

в мире

сша

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тайвань

мид кнр

фумио кисида

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ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о готовности военного участия Вашингтона в защите Тайваня против КНР являются лишь бравадой, направленной на то, чтобы успокоить союзников в регионе и вернуть их доверие, заявил РИА Новости директор Института международной политики Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь.Байден 23 мая на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения". Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова."США всегда разыгрывали тайваньский вопрос той же картой, что и украинский", - сказал аналитик, добавив, что в украинском вопросе "США всегда подчеркивали, что не будут напрямую участвовать" в событиях. "Но по тайваньскому вопросу Байден четко обозначил свою позицию по военному вмешательству, что как раз и отражает его браваду", - указал аналитик.Он подчеркнул, что это заявление Байдена – скорее жест, направленный на то, чтобы ободрить союзников и вернуть их доверие."Подтекст этой его речи заключается в том, что стратегический фокус США не сместился, и это должно развеять опасения Японии и других стран, что США вовлечены в украинский вопрос. В конце концов, Байден — это президент, и мы должны относиться к этому серьезно и сохранять высокую степень бдительности в отношении ряда действий США в Восточной и Юго-Восточной Азии", - указал эксперт.По его словам, с помощью таких пустых обещаний, не имеющих каких-либо правовых последствий, Байден задействовал мощь Японии, Тайваня и других стран и регионов для противостояния Китаю, чтобы достичь цели по сдерживанию Китая и ничего не делая, получить выгоду."Это полностью соответствует тому, как США поддерживают антироссийские силы в Восточной Европе", - подчеркнул он.Эксперт полагает, что важнейшей целью слов Байдена о военном вмешательстве в дела Тайваньского пролива является устранение сомнений стран, таскающих для США каштаны из огня, и подчеркивание решимости всецело поддерживать эти силы в противостоянии с Китаем."В условиях, когда в США трудно решить закоренелые внутренние проблемы, Байден переносит фокус на вопрос сдерживания Китая, чем может угодить обеим партиям", - отметил он.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.МИД КНР регулярно заявляет, что принцип "одного Китая" является одной из политических основ китайско-американских отношений, нарушение США своих обязательств по Тайваню ставит под угрозу взаимодействие между двумя странами. По заявлению Пекина, США в течение некоторого времени неоднократно пытались разыграть "тайваньскую карту", нарушая свои обязательства по тайваньскому вопросу и "посылая сепаратистским силам неверные сигналы". Эти действия США ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

https://ria.ru/20220524/tayvan-1790305297.html

https://ria.ru/20220509/ucheniya-1787580853.html

https://ria.ru/20220523/tayvan-1790098557.html

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в мире, сша, китай, тайвань, мид кнр, фумио кисида