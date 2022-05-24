https://ria.ru/20220524/pomosch-1790360855.html

Украине достанется только 15 процентов американской помощи, заявил Володин

Украине достанется только 15 процентов американской помощи, заявил Володин - РИА Новости, 24.05.2022

Украине достанется только 15 процентов американской помощи, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из выделяемой США многомиллиардной помощи Киеву реально достанется только 15%, Украина же нужна Вашингтону и... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:38

2022-05-24T12:38

2022-05-24T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джо байден

сша

киев

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из выделяемой США многомиллиардной помощи Киеву реально достанется только 15%, Украина же нужна Вашингтону и Брюсселю только для войны.Парламентарий напомнил, что несколько дней назад президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд."Как оказалось, 35% от этой суммы пойдет на финансирование вооруженных сил самих Соединённых Штатов. 45,2% планируется потратить также не на Украину, а на "другие страны". Ещё 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и др. Из $40 млрд непосредственно Украине остаётся только 15% от выделяемой суммы", - написал Володин в своем Telegram-канале.Также он отметил, что выплачивать этот долг придется украинцам. При этом в США уже сообщают, что Киев не сможет самостоятельно обслуживать в будущем госдолг, продолжил Володин.По этой причине из Украины забирают последние ресурсы, как это происходит сегодня с зерном, добавил спикер Госдумы."Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать её проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны", - отметил Володин.

https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html

https://ria.ru/20220520/zaym-1789637390.html

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сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, джо байден, сша, киев, госдума рф, вячеслав володин