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Украине достанется только 15 процентов американской помощи, заявил Володин - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/pomosch-1790360855.html
Украине достанется только 15 процентов американской помощи, заявил Володин
Украине достанется только 15 процентов американской помощи, заявил Володин - РИА Новости, 24.05.2022
Украине достанется только 15 процентов американской помощи, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из выделяемой США многомиллиардной помощи Киеву реально достанется только 15%, Украина же нужна Вашингтону и... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:38
2022-05-24T12:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джо байден
сша
киев
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из выделяемой США многомиллиардной помощи Киеву реально достанется только 15%, Украина же нужна Вашингтону и Брюсселю только для войны.Парламентарий напомнил, что несколько дней назад президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд."Как оказалось, 35% от этой суммы пойдет на финансирование вооруженных сил самих Соединённых Штатов. 45,2% планируется потратить также не на Украину, а на "другие страны". Ещё 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и др. Из $40 млрд непосредственно Украине остаётся только 15% от выделяемой суммы", - написал Володин в своем Telegram-канале.Также он отметил, что выплачивать этот долг придется украинцам. При этом в США уже сообщают, что Киев не сможет самостоятельно обслуживать в будущем госдолг, продолжил Володин.По этой причине из Украины забирают последние ресурсы, как это происходит сегодня с зерном, добавил спикер Госдумы."Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать её проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны", - отметил Володин.
https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html
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в мире, украина, джо байден, сша, киев, госдума рф, вячеслав володин
12:38 24.05.2022
 
Украине достанется только 15 процентов американской помощи, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: из выделяемой США помощи Украине реально достанется только 15%

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из выделяемой США многомиллиардной помощи Киеву реально достанется только 15%, Украина же нужна Вашингтону и Брюсселю только для войны.
Парламентарий напомнил, что несколько дней назад президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд.
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"Как оказалось, 35% от этой суммы пойдет на финансирование вооруженных сил самих Соединённых Штатов. 45,2% планируется потратить также не на Украину, а на "другие страны". Ещё 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и др. Из $40 млрд непосредственно Украине остаётся только 15% от выделяемой суммы", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что выплачивать этот долг придется украинцам. При этом в США уже сообщают, что Киев не сможет самостоятельно обслуживать в будущем госдолг, продолжил Володин.
По этой причине из Украины забирают последние ресурсы, как это происходит сегодня с зерном, добавил спикер Госдумы.
"Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать её проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны", - отметил Володин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденСШАКиевГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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