Украине достанется только 15 процентов американской помощи, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: из выделяемой США помощи Украине реально достанется только 15%
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из выделяемой США многомиллиардной помощи Киеву реально достанется только 15%, Украина же нужна Вашингтону и Брюсселю только для войны.
Парламентарий напомнил, что несколько дней назад президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд.
"Как оказалось, 35% от этой суммы пойдет на финансирование вооруженных сил самих Соединённых Штатов. 45,2% планируется потратить также не на Украину, а на "другие страны". Ещё 4,8% предусмотрены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и др. Из $40 млрд непосредственно Украине остаётся только 15% от выделяемой суммы", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что выплачивать этот долг придется украинцам. При этом в США уже сообщают, что Киев не сможет самостоятельно обслуживать в будущем госдолг, продолжил Володин.
По этой причине из Украины забирают последние ресурсы, как это происходит сегодня с зерном, добавил спикер Госдумы.
"Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать её проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны", - отметил Володин.