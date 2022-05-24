Рейтинг@Mail.ru
Дуда заявил, что Германия не дает Польше танки вместо поставленных Украине - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/polsha-1790386410.html
Дуда заявил, что Германия не дает Польше танки вместо поставленных Украине
Дуда заявил, что Германия не дает Польше танки вместо поставленных Украине - РИА Новости, 24.05.2022
Дуда заявил, что Германия не дает Польше танки вместо поставленных Украине
Президент Польши Анджей Дуда пожаловался на то, что Германия не дает его стране танки, обещанные вместо поставленных на Украину. Ранее сообщалось, что Польша... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:47
2022-05-24T13:47
в мире
украина
германия
польша
анджей дуда
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59a0b6245aff497c38ad9d9ca8ba383a.jpg
ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пожаловался на то, что Германия не дает его стране танки, обещанные вместо поставленных на Украину. Ранее сообщалось, что Польша передала Украине несколько сотен своих танков Т-72."Мы передали Украине наши танки, очень большое количество, мы приняли такое решение, так как посчитали, что это наша обязанность как соседа Украины, чтобы предоставить такую нужную срочную помощь. Тем самым мы снизили наш оборонный потенциал, наши запасы. Мы рассчитываем на то, что получим поддержку со стороны НАТО, США, также и Германии", - сказал Дуда, выступая на экономическом форуме в Давосе.Он уточнил, что в настоящее время подавляющее большинство танков на вооружении польской армии – это немецкие машины "Леопард". "Если бы нас поддержали наши союзники из Германии какой-то партией танков взамен тех, которые мы отдали Украине, мы были бы благодарны. Такое обещание было. А сейчас мы слышим, что Германия не хочет это обещание сдержать. Это для нас является разочарованием", - заявил польский президент.
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html
украина
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765660428_102:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f6aa713f95fb2e9cea36ea6ac6f1e5b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, польша, анджей дуда, нато
13:47 24.05.2022
 
Дуда заявил, что Германия не дает Польше танки вместо поставленных Украине

Президент Польши Дуда: Германия не дает танки, обещанные вместо поставленных Украине

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelПольский танк Т-72
Польский танк Т-72
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Польский танк Т-72. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пожаловался на то, что Германия не дает его стране танки, обещанные вместо поставленных на Украину. Ранее сообщалось, что Польша передала Украине несколько сотен своих танков Т-72.
"Мы передали Украине наши танки, очень большое количество, мы приняли такое решение, так как посчитали, что это наша обязанность как соседа Украины, чтобы предоставить такую нужную срочную помощь. Тем самым мы снизили наш оборонный потенциал, наши запасы. Мы рассчитываем на то, что получим поддержку со стороны НАТО, США, также и Германии", - сказал Дуда, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Он уточнил, что в настоящее время подавляющее большинство танков на вооружении польской армии – это немецкие машины "Леопард". "Если бы нас поддержали наши союзники из Германии какой-то партией танков взамен тех, которые мы отдали Украине, мы были бы благодарны. Такое обещание было. А сейчас мы слышим, что Германия не хочет это обещание сдержать. Это для нас является разочарованием", - заявил польский президент.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:32Специальная военная операция на Украине
Зеленский призвал дать Украине все оружие, которое она просит
 
В миреУкраинаГерманияПольшаАнджей ДудаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала