https://ria.ru/20220524/polsha-1790386410.html
Дуда заявил, что Германия не дает Польше танки вместо поставленных Украине
Дуда заявил, что Германия не дает Польше танки вместо поставленных Украине - РИА Новости, 24.05.2022
Дуда заявил, что Германия не дает Польше танки вместо поставленных Украине
Президент Польши Анджей Дуда пожаловался на то, что Германия не дает его стране танки, обещанные вместо поставленных на Украину. Ранее сообщалось, что Польша... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:47
2022-05-24T13:47
2022-05-24T13:47
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анджей дуда
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пожаловался на то, что Германия не дает его стране танки, обещанные вместо поставленных на Украину. Ранее сообщалось, что Польша передала Украине несколько сотен своих танков Т-72."Мы передали Украине наши танки, очень большое количество, мы приняли такое решение, так как посчитали, что это наша обязанность как соседа Украины, чтобы предоставить такую нужную срочную помощь. Тем самым мы снизили наш оборонный потенциал, наши запасы. Мы рассчитываем на то, что получим поддержку со стороны НАТО, США, также и Германии", - сказал Дуда, выступая на экономическом форуме в Давосе.Он уточнил, что в настоящее время подавляющее большинство танков на вооружении польской армии – это немецкие машины "Леопард". "Если бы нас поддержали наши союзники из Германии какой-то партией танков взамен тех, которые мы отдали Украине, мы были бы благодарны. Такое обещание было. А сейчас мы слышим, что Германия не хочет это обещание сдержать. Это для нас является разочарованием", - заявил польский президент.
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, польша, анджей дуда, нато
Дуда заявил, что Германия не дает Польше танки вместо поставленных Украине
Президент Польши Дуда: Германия не дает танки, обещанные вместо поставленных Украине