https://ria.ru/20220524/politika-1790326156.html
Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики
Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики - РИА Новости, 24.05.2022
Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики
Активно продолжается разработка новой Концепции внешней политики России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на международном форуме "Новые... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:53
2022-05-24T10:53
2022-05-24T14:13
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
москва
международный форум "новые смыслы новой реальности"
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Активно продолжается разработка новой Концепции внешней политики России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на международном форуме "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Подготовка новой редакции документа обрела особую актуальность на фоне агрессивного курса Запада, потребовавшего кардинального пересмотра отношений с недружественными странами, сообщили в МИД 16 мая по итогам заседания коллегии министерства.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума — медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центр медиагруппы.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Захарова: "Когда людей лишают возможности говорить на родном языке – это элементы геноцида"
"Когда людей лишают возможности говорить на родном языке — это, конечно, элементы геноцида", — Мария Захарова в рамках форума "Новые смыслы новой реальности" о ситуации в странах Прибалтики.
2022-05-24T10:53
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, москва, международный форум "новые смыслы новой реальности", видео
Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Активно продолжается разработка новой Концепции внешней политики России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на международном форуме "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
2022-05-24T10:53
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PT0M59S
10:53 24.05.2022 (обновлено: 14:13 24.05.2022)
Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики
Захарова заявила об очень активной разработке новой концепции российской внешней политики