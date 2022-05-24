https://ria.ru/20220524/politika-1790326156.html

Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики

Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики - РИА Новости, 24.05.2022

Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики

Активно продолжается разработка новой Концепции внешней политики России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на международном форуме "Новые... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:53

2022-05-24T10:53

2022-05-24T14:13

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

москва

международный форум "новые смыслы новой реальности"

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Активно продолжается разработка новой Концепции внешней политики России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на международном форуме "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Подготовка новой редакции документа обрела особую актуальность на фоне агрессивного курса Запада, потребовавшего кардинального пересмотра отношений с недружественными странами, сообщили в МИД 16 мая по итогам заседания коллегии министерства.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума — медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центр медиагруппы.

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захарова: "Когда людей лишают возможности говорить на родном языке – это элементы геноцида" "Когда людей лишают возможности говорить на родном языке — это, конечно, элементы геноцида", — Мария Захарова в рамках форума "Новые смыслы новой реальности" о ситуации в странах Прибалтики. 2022-05-24T10:53 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, москва, международный форум "новые смыслы новой реальности", видео