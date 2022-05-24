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Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики - РИА Новости, 24.05.2022
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Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики
Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики - РИА Новости, 24.05.2022
Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики
Активно продолжается разработка новой Концепции внешней политики России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на международном форуме "Новые... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:53
2022-05-24T14:13
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
москва
международный форум "новые смыслы новой реальности"
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Активно продолжается разработка новой Концепции внешней политики России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на международном форуме "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Подготовка новой редакции документа обрела особую актуальность на фоне агрессивного курса Запада, потребовавшего кардинального пересмотра отношений с недружественными странами, сообщили в МИД 16 мая по итогам заседания коллегии министерства.Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума — медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центр медиагруппы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Захарова: "Когда людей лишают возможности говорить на родном языке – это элементы геноцида"
"Когда людей лишают возможности говорить на родном языке — это, конечно, элементы геноцида", — Мария Захарова в рамках форума "Новые смыслы новой реальности" о ситуации в странах Прибалтики.
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, москва, международный форум "новые смыслы новой реальности", видео
Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Активно продолжается разработка новой Концепции внешней политики России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на международном форуме "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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10:53 24.05.2022 (обновлено: 14:13 24.05.2022)
 
Захарова рассказала об активной работе над концепцией внешней политики

Захарова заявила об очень активной разработке новой концепции российской внешней политики

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Активно продолжается разработка новой Концепции внешней политики России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на международном форуме "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Активно очень идет этот процесс. Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению. Он, как и любая концепция, доктринальный документ в нашей стране является плодом коллективных усилий — аналитических, научных и так далее".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Подготовка новой редакции документа обрела особую актуальность на фоне агрессивного курса Запада, потребовавшего кардинального пересмотра отношений с недружественными странами, сообщили в МИД 16 мая по итогам заседания коллегии министерства.
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума — медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центр медиагруппы.
 
ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваМоскваМеждународный форум "Новые смыслы новой реальности"
 
 
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