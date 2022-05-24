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Губернатор ЯНАО одобрил введение новых мер поддержки для предпринимателей - РИА Новости, 24.05.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220524/podderzhka-1790406416.html
Губернатор ЯНАО одобрил введение новых мер поддержки для предпринимателей
Губернатор ЯНАО одобрил введение новых мер поддержки для предпринимателей - РИА Новости, 24.05.2022
Губернатор ЯНАО одобрил введение новых мер поддержки для предпринимателей
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов одобрил введение новых мер поддержки для ямальских предпринимателей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:47
2022-05-24T14:47
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
экономика
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов одобрил введение новых мер поддержки для ямальских предпринимателей, сообщает пресс-служба губернатора региона.Губернатор провел заседание антикризисного штаба. На нем обсудили комплекс вопросов, связанных с повышением устойчивости экономики региона в условиях внешних санкций. Одной из ключевых тем стала поддержка предпринимателей. На Ямале с марта действует первый пакет антикризисных мер для представителей малого бизнеса. В него вошли отсрочки по ряду налогов - ЕСХН, УСН, ПСН, транспортный и земельный налоги и налог на имущество - на полгода, отсрочка по займам в центре "Мой бизнес" и льготные кредитные продукты – заём под 7,5% для торговли в отдаленных районах и 9,5% для остальных предпринимателей. На заседании губернатору представили второй пакет мер."Губернатор поддержал введение новых мер поддержки. В ближайшее время будут внесены необходимые изменения в нормативную базу", - говорится в сообщении.Так, предлагается перенести уплату по ряду налогов на шесть месяцев с момента срока уплаты, предусмотренного Налоговым кодексом. При этом перенесенную сумму можно будет выплачивать не единовременно, а равными долями в течение полугода. Рассрочка коснется УСН и ЕСХН за 2021 год, авансовых платежей за первый квартал и полугодие 2022 года по этим спецрежимам, а также транспортному, земельному и налогу на имущество организаций. Мерой смогут воспользоваться более 17 тысяч представителей МСП. Аналогичная отсрочка по авансовым платежам за второй квартал 2022 года предлагается для социально ориентированных некоммерческих организаций.Кроме того, предпринимателям, которые ведут торговлю в Тазовском, Ямальском, Красноселькупском и Шурышкарском районах, планируется предоставить отсрочку по уплате арендных платежей за имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной и окружной собственности, с 1 июня до 31 декабря.Также предлагаются меры по снижению административных барьеров для компаний ТЭК при обустройстве месторождений: отмена получения разрешения на строительство или реконструкцию объектов, предназначенных для обустройства буровых скважин и реконструкцию внутрипромысловых дорог, не примыкающих к дорогам общего пользования. Это позволит сократить сроки начала работ на 100 дней, уточняют власти.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), экономика, дмитрий артюхов
14:47 24.05.2022
 

Губернатор ЯНАО одобрил введение новых мер поддержки для предпринимателей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов одобрил введение новых мер поддержки для ямальских предпринимателей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Губернатор провел заседание антикризисного штаба. На нем обсудили комплекс вопросов, связанных с повышением устойчивости экономики региона в условиях внешних санкций. Одной из ключевых тем стала поддержка предпринимателей. На Ямале с марта действует первый пакет антикризисных мер для представителей малого бизнеса. В него вошли отсрочки по ряду налогов - ЕСХН, УСН, ПСН, транспортный и земельный налоги и налог на имущество - на полгода, отсрочка по займам в центре "Мой бизнес" и льготные кредитные продукты – заём под 7,5% для торговли в отдаленных районах и 9,5% для остальных предпринимателей. На заседании губернатору представили второй пакет мер.
"Губернатор поддержал введение новых мер поддержки. В ближайшее время будут внесены необходимые изменения в нормативную базу", - говорится в сообщении.
Так, предлагается перенести уплату по ряду налогов на шесть месяцев с момента срока уплаты, предусмотренного Налоговым кодексом. При этом перенесенную сумму можно будет выплачивать не единовременно, а равными долями в течение полугода. Рассрочка коснется УСН и ЕСХН за 2021 год, авансовых платежей за первый квартал и полугодие 2022 года по этим спецрежимам, а также транспортному, земельному и налогу на имущество организаций. Мерой смогут воспользоваться более 17 тысяч представителей МСП. Аналогичная отсрочка по авансовым платежам за второй квартал 2022 года предлагается для социально ориентированных некоммерческих организаций.
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Кроме того, предпринимателям, которые ведут торговлю в Тазовском, Ямальском, Красноселькупском и Шурышкарском районах, планируется предоставить отсрочку по уплате арендных платежей за имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной и окружной собственности, с 1 июня до 31 декабря.
Также предлагаются меры по снижению административных барьеров для компаний ТЭК при обустройстве месторождений: отмена получения разрешения на строительство или реконструкцию объектов, предназначенных для обустройства буровых скважин и реконструкцию внутрипромысловых дорог, не примыкающих к дорогам общего пользования. Это позволит сократить сроки начала работ на 100 дней, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЭкономикаДмитрий Артюхов
 
 
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