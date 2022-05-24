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В Кремле надеются, что план Италии по Украине доведут для ознакомления - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/plan-1790367286.html
В Кремле надеются, что план Италии по Украине доведут для ознакомления
В Кремле надеются, что план Италии по Украине доведут для ознакомления - РИА Новости, 24.05.2022
В Кремле надеются, что план Италии по Украине доведут для ознакомления
Кремль не знаком с содержанием итальянского плана урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:52
2022-05-24T13:20
специальная военная операция на украине
политика
дмитрий песков
мид италии
украина
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кремль не знаком с содержанием итальянского плана урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока не видели. Мы надеемся, что по дипломатическим каналам он будет доведен до нас, и мы сможем с ним ознакомиться", — сказал он журналистам.Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо представил в ООН план мирного урегулирования кризиса из четырех пунктов — прекращения огня, вступления Украины ЕС с международными гарантиями ее военного нейтралитета, выработки двустороннего соглашения Москвы и Киева по территориальным вопросам, а также подписания нового многостороннего договора по европейской безопасности. Инициативу передали в ООН.Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ее раскритиковал. Он назвал план "потоком сознания европейских графоманов". Экс-президент заявил, что у него сложилось впечатление, будто над этим работали "не дипломаты, а местные политологи", оперирующие украинскими фейками.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как утверждает Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/plan-1790362847.html
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политика, дмитрий песков, мид италии, украина
12:52 24.05.2022 (обновлено: 13:20 24.05.2022)
 
В Кремле надеются, что план Италии по Украине доведут для ознакомления

Песков надеется, что план Италии по Украине доведут по дипканалам для ознакомления

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кремль не знаком с содержанием итальянского плана урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока не видели. Мы надеемся, что по дипломатическим каналам он будет доведен до нас, и мы сможем с ним ознакомиться", — сказал он журналистам.
Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо представил в ООН план мирного урегулирования кризиса из четырех пунктов — прекращения огня, вступления Украины ЕС с международными гарантиями ее военного нейтралитета, выработки двустороннего соглашения Москвы и Киева по территориальным вопросам, а также подписания нового многостороннего договора по европейской безопасности. Инициативу передали в ООН.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ее раскритиковал. Он назвал план "потоком сознания европейских графоманов". Экс-президент заявил, что у него сложилось впечатление, будто над этим работали "не дипломаты, а местные политологи", оперирующие украинскими фейками.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как утверждает Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:44Специальная военная операция на Украине
Медведев увидел повод для войны в плане Италии по урегулированию на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДмитрий ПесковМИД ИталииУкраина
 
 
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