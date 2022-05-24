https://ria.ru/20220524/plan-1790367286.html

В Кремле надеются, что план Италии по Украине доведут для ознакомления

В Кремле надеются, что план Италии по Украине доведут для ознакомления - РИА Новости, 24.05.2022

В Кремле надеются, что план Италии по Украине доведут для ознакомления

Кремль не знаком с содержанием итальянского плана урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:52

2022-05-24T12:52

2022-05-24T13:20

специальная военная операция на украине

политика

дмитрий песков

мид италии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789184616_0:101:3106:1848_1920x0_80_0_0_840403039b9d5a8d577560985b12a7bb.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кремль не знаком с содержанием итальянского плана урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока не видели. Мы надеемся, что по дипломатическим каналам он будет доведен до нас, и мы сможем с ним ознакомиться", — сказал он журналистам.Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо представил в ООН план мирного урегулирования кризиса из четырех пунктов — прекращения огня, вступления Украины ЕС с международными гарантиями ее военного нейтралитета, выработки двустороннего соглашения Москвы и Киева по территориальным вопросам, а также подписания нового многостороннего договора по европейской безопасности. Инициативу передали в ООН.Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ее раскритиковал. Он назвал план "потоком сознания европейских графоманов". Экс-президент заявил, что у него сложилось впечатление, будто над этим работали "не дипломаты, а местные политологи", оперирующие украинскими фейками.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как утверждает Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/plan-1790362847.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, мид италии, украина