12:52 24.05.2022 (обновлено: 13:20 24.05.2022)
В Кремле надеются, что план Италии по Украине доведут для ознакомления
Песков надеется, что план Италии по Украине доведут по дипканалам для ознакомления
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кремль не знаком с содержанием итальянского плана урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока не видели. Мы надеемся, что по дипломатическим каналам он будет доведен до нас, и мы сможем с ним ознакомиться", — сказал он журналистам.
Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо представил в ООН план мирного урегулирования кризиса из четырех пунктов — прекращения огня, вступления Украины ЕС с международными гарантиями ее военного нейтралитета, выработки двустороннего соглашения Москвы и Киева по территориальным вопросам, а также подписания нового многостороннего договора по европейской безопасности. Инициативу передали в ООН.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ее раскритиковал. Он назвал план "потоком сознания европейских графоманов". Экс-президент заявил, что у него сложилось впечатление, будто над этим работали "не дипломаты, а местные политологи", оперирующие украинскими фейками.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как утверждает Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта ей удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.