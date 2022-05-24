https://ria.ru/20220524/plan-1790362847.html

Медведев увидел повод для войны в плане Италии по урегулированию на Украине

Медведев увидел повод для войны в плане Италии по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.05.2022

Медведев увидел повод для войны в плане Италии по урегулированию на Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя итальянский план урегулирования по Украине, выразил мнение, что идея полной автономии Крыма в составе... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:44

2022-05-24T12:44

2022-05-24T14:30

специальная военная операция на украине

политика

дмитрий медведев

украина

италия

республика крым

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя итальянский план урегулирования по Украине, выразил мнение, что идея полной автономии Крыма в составе Украины - это повод для полноценной войны."Полная автономия Крыма в составе Украины. Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза её территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством", - написал он в Telegram-канале.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220523/more-1790071471.html

украина

италия

республика крым

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Влада Копылова

политика, дмитрий медведев, украина, италия, республика крым