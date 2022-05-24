12:44 24.05.2022 (обновлено: 14:30 24.05.2022)
Медведев увидел повод для войны в плане Италии по урегулированию на Украине
Зампред Совета безопасности Медведев увидел повод для войны в итальянском плане по Украине
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя итальянский план урегулирования по Украине, выразил мнение, что идея полной автономии Крыма в составе Украины - это повод для полноценной войны.
"Полная автономия Крыма в составе Украины. Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза её территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством", - написал он в Telegram-канале.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".