https://ria.ru/20220524/plan-1790358157.html

Медведев раскритиковал итальянский план урегулирования на Украине

Медведев раскритиковал итальянский план урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.05.2022

Медведев раскритиковал итальянский план урегулирования на Украине

Итальянский план урегулирования ситуации на Украине составлен без опоры на реалии конфликта, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:30

2022-05-24T12:30

2022-05-24T14:28

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

италия

украина

политика

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Итальянский план урегулирования ситуации на Украине составлен без опоры на реалии конфликта, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев."Запад охватил зуд создания "мирных планов", которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но — нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов", — написал экс-президент в Telegram-канале.Он уточнил, что "недавно отличилась Италия". У Медведева, по его же словам, сложилось ощущение, что над инициативой работали не дипломаты, а местные политологи, "которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками".Как ранее писала газета la Repubblica, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования, среди которых прекращение огня, гарантии военного нейтралитета Киева при вступлении страны в ЕС, а также два договора — по территориальным вопросам с Москвой и многосторонний по безопасности на континенте.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в понедельник заявил, что Москва получила от Рима предложения. В Кремле, как заявил представитель президентского офиса Дмитрий Песков, с текстом не знакомы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, италия, украина, политика