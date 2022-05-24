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Медведев раскритиковал итальянский план урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/plan-1790358157.html
Медведев раскритиковал итальянский план урегулирования на Украине
Медведев раскритиковал итальянский план урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.05.2022
Медведев раскритиковал итальянский план урегулирования на Украине
Итальянский план урегулирования ситуации на Украине составлен без опоры на реалии конфликта, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:30
2022-05-24T14:28
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
италия
украина
политика
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Итальянский план урегулирования ситуации на Украине составлен без опоры на реалии конфликта, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев."Запад охватил зуд создания "мирных планов", которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но — нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов", — написал экс-президент в Telegram-канале.Он уточнил, что "недавно отличилась Италия". У Медведева, по его же словам, сложилось ощущение, что над инициативой работали не дипломаты, а местные политологи, "которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками".Как ранее писала газета la Repubblica, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования, среди которых прекращение огня, гарантии военного нейтралитета Киева при вступлении страны в ЕС, а также два договора — по территориальным вопросам с Москвой и многосторонний по безопасности на континенте.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в понедельник заявил, что Москва получила от Рима предложения. В Кремле, как заявил представитель президентского офиса Дмитрий Песков, с текстом не знакомы.
https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html
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дмитрий медведев, италия, украина, политика
12:30 24.05.2022 (обновлено: 14:28 24.05.2022)
 
Медведев раскритиковал итальянский план урегулирования на Украине

Зампред Совбеза Медведев назвал план Италии по урегулированию на Украине потоком сознания

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Итальянский план урегулирования ситуации на Украине составлен без опоры на реалии конфликта, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
"Запад охватил зуд создания "мирных планов", которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но — нет, это просто чистый поток сознания европейских графоманов", — написал экс-президент в Telegram-канале.
Он уточнил, что "недавно отличилась Италия". У Медведева, по его же словам, сложилось ощущение, что над инициативой работали не дипломаты, а местные политологи, "которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками".
Как ранее писала газета la Repubblica, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал генсеку ООН Антониу Гутерришу четырехэтапный план мирного урегулирования, среди которых прекращение огня, гарантии военного нейтралитета Киева при вступлении страны в ЕС, а также два договора — по территориальным вопросам с Москвой и многосторонний по безопасности на континенте.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в понедельник заявил, что Москва получила от Рима предложения. В Кремле, как заявил представитель президентского офиса Дмитрий Песков, с текстом не знакомы.
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