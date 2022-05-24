01:02 24.05.2022 (обновлено: 01:46 24.05.2022)
Полянский прокомментировал слова Зеленского о встрече с Путиным
Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал слова Зеленского о встрече с Путиным пиаром
Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Соловьев Live" назвал пиаром слова Владимира Зеленского о готовности встречаться из российских представителем только с президентом Владимиром Путиным.
"Готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является "чистым пиаром", – приводятся слова дипломата в канале журналиста Владимира Соловьев в Telegram.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 мая, что Россия априори не отказывается от личной встречи Путина с Зеленским, но до этого должен быть подготовлен соответствующий документ, который будет финализирован на такой встрече.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Вчера, 19:55В миреБританцы устали от "проповедей" Зеленского
Москва в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Россия предложила, чтобы встреча Путина с Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.