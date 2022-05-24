https://ria.ru/20220524/piar-1790288610.html

Полянский прокомментировал слова Зеленского о встрече с Путиным

Полянский прокомментировал слова Зеленского о встрече с Путиным - РИА Новости, 24.05.2022

Полянский прокомментировал слова Зеленского о встрече с Путиным

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Соловьев Live" назвал пиаром слова Владимира Зеленского о готовности встречаться из российских... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T01:02

2022-05-24T01:02

2022-05-24T01:46

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Соловьев Live" назвал пиаром слова Владимира Зеленского о готовности встречаться из российских представителем только с президентом Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 мая, что Россия априори не отказывается от личной встречи Путина с Зеленским, но до этого должен быть подготовлен соответствующий документ, который будет финализирован на такой встрече.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Москва в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Россия предложила, чтобы встреча Путина с Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/britantsy-1790256627.html

https://ria.ru/20220523/zelenskiy-1790213725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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