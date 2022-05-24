https://ria.ru/20220524/peregovory-1790299128.html

Казахстан анонсировал новые переговоры по Сирии в "астанинском формате"

Казахстан анонсировал новые переговоры по Сирии в "астанинском формате" - РИА Новости, 24.05.2022

Казахстан анонсировал новые переговоры по Сирии в "астанинском формате"

Очередной раунд переговоров по Сирии в "астанинском формате" пройдет в Нур-Султане 14-16 июня, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T07:34

2022-05-24T07:34

2022-05-24T07:39

в мире

сирия

казахстан

нур-султан

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НУР-СУЛТАН, 24 мая – РИА Новости. Очередной раунд переговоров по Сирии в "астанинском формате" пройдет в Нур-Султане 14-16 июня, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.По его словам, министерство направило приглашение всем странам-гарантам, а также другим участникам. "Ждем подтверждения от всех сторон", - пояснил он.Предыдущие межсирийские переговоры состоялись в столице Казахстана 21-22 декабря.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20220521/ataka-1789863146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сирия, казахстан, нур-султан