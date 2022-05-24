07:34 24.05.2022 (обновлено: 07:39 24.05.2022)
Казахстан анонсировал новые переговоры по Сирии в "астанинском формате"
Переговоры по Сирии в "астанинском формате" запланированы на 14-16 июня в Нур-Султане
Вид на Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 24 мая – РИА Новости. Очередной раунд переговоров по Сирии в "астанинском формате" пройдет в Нур-Султане 14-16 июня, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
"Восемнадцатый раунд пройдет в Нур-Султане 14-16 июня", - сказал Смадияров журналистам в кулуарах правительства.
По его словам, министерство направило приглашение всем странам-гарантам, а также другим участникам. "Ждем подтверждения от всех сторон", - пояснил он.
Предыдущие межсирийские переговоры состоялись в столице Казахстана 21-22 декабря.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.