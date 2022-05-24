https://ria.ru/20220524/pensii-1790386797.html
Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ - РИА Новости, 24.05.2022
Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:48
2022-05-24T13:48
2022-05-24T14:25
госдума рф
снг
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пенсия
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения."В целях обеспечения прекращения действия соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона", — отмечается в пояснительных материалах к проекту.Там говорится, что положения договора, подписанного более тридцати лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ. Также указано, что соглашение не позволяет гражданам "в полном объеме реализовывать свои пенсионные права".Отмечается, что с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией уже подписаны новые документы, по ним после денонсации и будет обеспечиваться порядок выплат.Помимо указанных стран, в СНГ входят Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Украина.
https://ria.ru/20220512/pensii-1788044786.html
https://ria.ru/20220518/pensii-1789142333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, снг, россия, пенсия, общество
13:48 24.05.2022 (обновлено: 14:25 24.05.2022)
Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения.
"В целях обеспечения прекращения действия соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона", — отмечается в пояснительных материалах к проекту.
Там говорится, что положения договора, подписанного более тридцати лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ
.
Также указано, что соглашение не позволяет гражданам "в полном объеме реализовывать свои пенсионные права".
Отмечается, что с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией уже подписаны новые документы, по ним после денонсации и будет обеспечиваться порядок выплат.
Помимо указанных стран, в СНГ входят Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Украина.