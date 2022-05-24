https://ria.ru/20220524/pensii-1790386797.html

Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ - РИА Новости, 24.05.2022

Госдума денонсировала соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:48

2022-05-24T13:48

2022-05-24T14:25

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума денонсировала соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества независимых государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения."В целях обеспечения прекращения действия соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из соглашения оформлено в виде федерального закона", — отмечается в пояснительных материалах к проекту.Там говорится, что положения договора, подписанного более тридцати лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ. Также указано, что соглашение не позволяет гражданам "в полном объеме реализовывать свои пенсионные права".Отмечается, что с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией уже подписаны новые документы, по ним после денонсации и будет обеспечиваться порядок выплат.Помимо указанных стран, в СНГ входят Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

https://ria.ru/20220512/pensii-1788044786.html

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Владимир Лаврентьев

госдума рф, снг, россия, пенсия, общество