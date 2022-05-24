https://ria.ru/20220524/parlament-1790440874.html

Россия запретила въезд 154 членам британского парламента

Россия запретила въезд 154 членам британского парламента - РИА Новости, 24.05.2022

Россия запретила въезд 154 членам британского парламента

Россия ввела персональные ограничения против 154 членов палаты лордов парламента Великобритании в ответ на решение Лондона включить в санкционный список почти... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:42

2022-05-24T16:42

2022-05-24T19:48

россия

лондон

великобритания

парламент великобритании

в мире

санкции

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия ввела персональные ограничения против 154 членов палаты лордов парламента Великобритании в ответ на решение Лондона включить в санкционный список почти весь состав Совета Федерации.В ведомстве отметили, что перечисленные люди использовали свой авторитет для нагнетания антироссийских настроений в Британии, а также способствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов.Работа по расширению российского стоп-листа будет продолжена, заключили в министерстве.С 24 февраля Лондон регулярно вводит новые санкции против Москвы. Так, в марте британское правительство внесло в черный список 350 физических и юридических лиц из России. Среди них оказались члены правительства, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, бизнесмены, журналисты и многие другие. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790126665.html

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789691903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, лондон, великобритания, парламент великобритании, в мире, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)