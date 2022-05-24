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Россия запретила въезд 154 членам британского парламента - РИА Новости, 24.05.2022
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Россия запретила въезд 154 членам британского парламента
Россия запретила въезд 154 членам британского парламента - РИА Новости, 24.05.2022
Россия запретила въезд 154 членам британского парламента
Россия ввела персональные ограничения против 154 членов палаты лордов парламента Великобритании в ответ на решение Лондона включить в санкционный список почти... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:42
2022-05-24T19:48
россия
лондон
великобритания
парламент великобритании
в мире
санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия ввела персональные ограничения против 154 членов палаты лордов парламента Великобритании в ответ на решение Лондона включить в санкционный список почти весь состав Совета Федерации.В ведомстве отметили, что перечисленные люди использовали свой авторитет для нагнетания антироссийских настроений в Британии, а также способствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов.Работа по расширению российского стоп-листа будет продолжена, заключили в министерстве.С 24 февраля Лондон регулярно вводит новые санкции против Москвы. Так, в марте британское правительство внесло в черный список 350 физических и юридических лиц из России. Среди них оказались члены правительства, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, бизнесмены, журналисты и многие другие. Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
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россия, лондон, великобритания, парламент великобритании, в мире, санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:42 24.05.2022 (обновлено: 19:48 24.05.2022)
 
Россия запретила въезд 154 членам британского парламента

МИД России запретил въезд в страну 154 членам палаты лордов парламента Великобритании

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВестминстерское аббатство и Биг-Бен в Лондоне
Вестминстерское аббатство и Биг-Бен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вестминстерское аббатство и Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия ввела персональные ограничения против 154 членов палаты лордов парламента Великобритании в ответ на решение Лондона включить в санкционный список почти весь состав Совета Федерации.

"Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики", — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве отметили, что перечисленные люди использовали свой авторитет для нагнетания антироссийских настроений в Британии, а также способствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов.
Работа по расширению российского стоп-листа будет продолжена, заключили в министерстве.
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С 24 февраля Лондон регулярно вводит новые санкции против Москвы. Так, в марте британское правительство внесло в черный список 350 физических и юридических лиц из России. Среди них оказались члены правительства, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, бизнесмены, журналисты и многие другие.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
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