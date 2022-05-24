https://ria.ru/20220524/otvet-1790295012.html

МККК пообещал ответить на запрос Москальковой о российских военнопленных

МККК пообещал ответить на запрос Москальковой о российских военнопленных - РИА Новости, 24.05.2022

МККК пообещал ответить на запрос Москальковой о российских военнопленных

Международный Комитет Красного Креста признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T05:36

2022-05-24T05:36

2022-05-24T05:36

специальная военная операция на украине

в мире

татьяна москалькова

украина

россия

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине и обещает предоставить его в кратчайшие сроки, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их.В МККК также подчеркнули, что в рамках своего мандата, полученного в соответствии с Женевской конвенцией III, и с согласия всех сторон Международный Комитет Красного Креста посещает военнопленных, принадлежащих ко всем сторонам в вооруженном конфликте на территории Украины.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220523/odessa-1790273796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, татьяна москалькова, украина, россия, международный комитет красного креста (мккк)