МККК пообещал ответить на запрос Москальковой о российских военнопленных
МККК пообещал ответить на запрос Москальковой о российских военнопленных в короткий срок
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК)
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК). Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине и обещает предоставить его в кратчайшие сроки, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных на Украине и помочь посетить их.
"Да, мы подтверждаем, что получили письмо от госпожи Москальковой. Действительно, произошла задержка с предоставлением официального ответа, и мы работаем над тем, чтобы предоставить ответ в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении, полученном агентством.
В МККК также подчеркнули, что в рамках своего мандата, полученного в соответствии с Женевской конвенцией III, и с согласия всех сторон Международный Комитет Красного Креста посещает военнопленных, принадлежащих ко всем сторонам в вооруженном конфликте на территории Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.