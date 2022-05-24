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Правительство Южной Осетии ушло в отставку после инаугурации Гаглоева - РИА Новости, 24.05.2022
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Правительство Южной Осетии ушло в отставку после инаугурации Гаглоева
Правительство Южной Осетии ушло в отставку после инаугурации Гаглоева - РИА Новости, 24.05.2022
Правительство Южной Осетии ушло в отставку после инаугурации Гаглоева
Правительство Южной Осетии после вступления в должность избранного президента республики Алана Гаглоева ушло в отставку. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:23
2022-05-24T15:23
политика
геннадий бекоев
алан гаглоев
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 24 мая - РИА Новости. Правительство Южной Осетии после вступления в должность избранного президента республики Алана Гаглоева ушло в отставку.Выполнение функций и сроки работы ушедшего в отставку кабмина будут зависеть от указов президента.Торжественная церемония инаугурации Гаглоева прошла в госдрамтеатре во вторник.
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политика, геннадий бекоев, алан гаглоев, южная осетия
15:23 24.05.2022
 
Правительство Южной Осетии ушло в отставку после инаугурации Гаглоева

Правительство Южной Осетии ушло в отставку после инаугурации Алана Гаглоева

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкПрезидента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев на церемонии инаугурации
Президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев на церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
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Президента Республики Южная Осетия Алан Гаглоев на церемонии инаугурации. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 24 мая - РИА Новости. Правительство Южной Осетии после вступления в должность избранного президента республики Алана Гаглоева ушло в отставку.
"В соответствии со статьей 75 конституции и статьей 35 конституционного закона о правительстве, правительству положено сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом Республики Южная Осетия", - сказал на заседании председатель правительства Геннадий Бекоев.
Выполнение функций и сроки работы ушедшего в отставку кабмина будут зависеть от указов президента.
Торжественная церемония инаугурации Гаглоева прошла в госдрамтеатре во вторник.
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ПолитикаГеннадий БекоевАлан ГаглоевЮжная Осетия
 
 
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