https://ria.ru/20220524/otstavka-1790420105.html

Правительство Южной Осетии ушло в отставку после инаугурации Гаглоева

Правительство Южной Осетии ушло в отставку после инаугурации Гаглоева - РИА Новости, 24.05.2022

Правительство Южной Осетии ушло в отставку после инаугурации Гаглоева

Правительство Южной Осетии после вступления в должность избранного президента республики Алана Гаглоева ушло в отставку. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:23

2022-05-24T15:23

2022-05-24T15:23

политика

геннадий бекоев

алан гаглоев

южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 24 мая - РИА Новости. Правительство Южной Осетии после вступления в должность избранного президента республики Алана Гаглоева ушло в отставку.Выполнение функций и сроки работы ушедшего в отставку кабмина будут зависеть от указов президента.Торжественная церемония инаугурации Гаглоева прошла в госдрамтеатре во вторник.

https://ria.ru/20220524/prisoedinenie-1790359369.html

южная осетия

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политика, геннадий бекоев, алан гаглоев, южная осетия