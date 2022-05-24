https://ria.ru/20220524/otdykh-1790119611.html

Россияне рассказали, куда поедут отдыхать, пока аэропорты юга закрыты

Россияне рассказали, куда поедут отдыхать, пока аэропорты юга закрыты - РИА Новости, 24.05.2022

Россияне рассказали, куда поедут отдыхать, пока аэропорты юга закрыты

Эксперты узнали, в каких городах собираются отдыхать россияне, пока аэропорты юга страны закрыты, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T05:46

2022-05-24T05:46

2022-05-24T05:54

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких городах собираются отдыхать россияне, пока аэропорты юга страны закрыты, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Первое место в рейтинге занимает Махачкала, следует из данных бронирования жилья с 1 июня по 31 августа 2022 года. На втором — Светлогорск в Калининградской области, а бронзу получил Иркутск.В список самых популярных городов также вошли Выборг, Псков, Чемал, Минеральные Воды, Тула, Владимир, Петропавловск-Камчатский в России и Минск в Белоруссии.Уточняется, что чаще всего россияне бронируют летний отдых на срок от двух до восьми ночей и тратят на проживание не больше пяти тысяч рублей в сутки.

https://ria.ru/20220522/kurorty-1789982860.html

махачкала

светлогорск

калининградская область

иркутск

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, махачкала, светлогорск, калининградская область, иркутск, отдых, куда поехать, туризм, туристы