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Россияне рассказали, куда поедут отдыхать, пока аэропорты юга закрыты
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать, пока аэропорты юга закрыты - РИА Новости, 24.05.2022
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать, пока аэропорты юга закрыты
Эксперты узнали, в каких городах собираются отдыхать россияне, пока аэропорты юга страны закрыты, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T05:46
2022-05-24T05:46
2022-05-24T05:54
туризм
новости - туризм
махачкала
светлогорск
калининградская область
иркутск
отдых
куда поехать
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты узнали, в каких городах собираются отдыхать россияне, пока аэропорты юга страны закрыты, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Первое место в рейтинге занимает Махачкала, следует из данных бронирования жилья с 1 июня по 31 августа 2022 года. На втором — Светлогорск в Калининградской области, а бронзу получил Иркутск.В список самых популярных городов также вошли Выборг, Псков, Чемал, Минеральные Воды, Тула, Владимир, Петропавловск-Камчатский в России и Минск в Белоруссии.Уточняется, что чаще всего россияне бронируют летний отдых на срок от двух до восьми ночей и тратят на проживание не больше пяти тысяч рублей в сутки.
https://ria.ru/20220522/kurorty-1789982860.html
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РИА Новости
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новости - туризм, махачкала, светлогорск, калининградская область, иркутск, отдых, куда поехать, туризм, туристы
05:46 24.05.2022 (обновлено: 05:54 24.05.2022)
Россияне рассказали, куда поедут отдыхать, пока аэропорты юга закрыты
Tvil.ru: пока аэропорты юга России закрыты, туристы едут в Махачкалу, Светлогорск, Иркутск