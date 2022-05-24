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В Архангельской области удвоят отчисления налога для ремонта дорог - РИА Новости, 24.05.2022
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В Архангельской области удвоят отчисления налога для ремонта дорог
В Архангельской области удвоят отчисления налога для ремонта дорог - РИА Новости, 24.05.2022
В Архангельской области удвоят отчисления налога для ремонта дорог
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил региональному правительству подготовить законодательную инициативу, которая позволит в два раза... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:38
2022-05-24T15:38
архангельская область
экономика
архангельское областное собрание депутатов
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил региональному правительству подготовить законодательную инициативу, которая позволит в два раза увеличить расходы областного бюджета на строительство и ремонт дорог муниципального пользования за счёт удвоения отчислений транспортного налога в муниципальные дорожные фонды, сообщила пресс-служба областного правительства."Сделать это власти региона намерены за счет двукратного увеличения нормативов отчисления транспортного налога от физических лиц в пользу бюджетов муниципальных образований. Принятие такого решения позволит поднять общий объем отчислений транспортного налога в муниципалитеты с 400 до 800 миллионов рублей в год", - говорится в сообщении.Как пояснили в региональном правительстве, сегодня по областному законодательству о межбюджетных отношениях и о дорожных фондах норматив отчисления транспортного налога от физических лиц в муниципальные дорожные фонды составляет 25% для муниципальных районов и 40% для муниципальных и городских округов."Таким образом, ежегодно на ремонт и строительство дорог мы направляем в местные бюджеты около 400 миллионов рублей. Для того, чтобы увеличить темпы дорожных работ и ускорить достижение показателей нацпроекта, считаю правильным увеличить норматив отчислений транспортного налога от физических лиц в муниципальные дорожные фонды. И, проведя анализ, считаю, что мы можем увеличить эти отчисления в два раза. Таким образом мы вдвое повысим темпы ремонта и строительства муниципальных дорог", - приводятся в сообщении слова Цыбульского.При этом глава региона отметил ежегодный рост объемов дорожных работ в регионе. Так, в 2021 году общая протяженность автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения, которые были приведены в нормативное состояние, составила почти 458 километров.Цыбульский поручил председателю регионального правительства Алексею Алсуфьеву взять под личный контроль процесс подготовки законодательной инициативы для внесения ее на июньскую сессию Архангельского областного собрания депутатов.Предполагается, что в случае поддержки депутатами предложения губернатора изменения в региональное законодательство, которые позволят вдвое увеличить норматив отчисления транспортного налога от физических лиц в пользу муниципалитетов, вступят в силу с 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20220511/doplaty-1787990719.html
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экономика, архангельское областное собрание депутатов, архангельская область
15:38 24.05.2022
 
В Архангельской области удвоят отчисления налога для ремонта дорог

В Архангельской области удвоят отчисления транспортного налога для ремонта дорог

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил региональному правительству подготовить законодательную инициативу, которая позволит в два раза увеличить расходы областного бюджета на строительство и ремонт дорог муниципального пользования за счёт удвоения отчислений транспортного налога в муниципальные дорожные фонды, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Сделать это власти региона намерены за счет двукратного увеличения нормативов отчисления транспортного налога от физических лиц в пользу бюджетов муниципальных образований. Принятие такого решения позволит поднять общий объем отчислений транспортного налога в муниципалитеты с 400 до 800 миллионов рублей в год", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в региональном правительстве, сегодня по областному законодательству о межбюджетных отношениях и о дорожных фондах норматив отчисления транспортного налога от физических лиц в муниципальные дорожные фонды составляет 25% для муниципальных районов и 40% для муниципальных и городских округов.
"Таким образом, ежегодно на ремонт и строительство дорог мы направляем в местные бюджеты около 400 миллионов рублей. Для того, чтобы увеличить темпы дорожных работ и ускорить достижение показателей нацпроекта, считаю правильным увеличить норматив отчислений транспортного налога от физических лиц в муниципальные дорожные фонды. И, проведя анализ, считаю, что мы можем увеличить эти отчисления в два раза. Таким образом мы вдвое повысим темпы ремонта и строительства муниципальных дорог", - приводятся в сообщении слова Цыбульского.
При этом глава региона отметил ежегодный рост объемов дорожных работ в регионе. Так, в 2021 году общая протяженность автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения, которые были приведены в нормативное состояние, составила почти 458 километров.
Цыбульский поручил председателю регионального правительства Алексею Алсуфьеву взять под личный контроль процесс подготовки законодательной инициативы для внесения ее на июньскую сессию Архангельского областного собрания депутатов.
Предполагается, что в случае поддержки депутатами предложения губернатора изменения в региональное законодательство, которые позволят вдвое увеличить норматив отчисления транспортного налога от физических лиц в пользу муниципалитетов, вступят в силу с 1 января 2023 года.
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