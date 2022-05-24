Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/ospa-1790478156.html
В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян
В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян
Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило о первом случае заражения обезьяньей оспой в стране, сообщило во вторник государственное Эмиратское агентство новостей РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:55
2022-05-24T18:55
в мире
оаэ
оспа обезьян
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/07/1494570727_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_afbf9467c287096e7649130166019950.jpg
ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило о первом случае заражения обезьяньей оспой в стране, сообщило во вторник государственное Эмиратское агентство новостей WAM."У приехавшей в ОАЭ из Западной Африки женщины 29 лет обнаружена оспа обезьян, она находится под медицинским наблюдением и получает в ОАЭ необходимую медицинскую помощь", - передало агентство сообщение Минздрава.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян – в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/07/1494570727_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_3f4b72f5337d0beeaa053854fda2a793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, оспа обезьян, здоровье - общество
18:55 24.05.2022
 
В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав ОАЭ сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в стране

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФлаг Объединенных Арабских Эмиратов
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило о первом случае заражения обезьяньей оспой в стране, сообщило во вторник государственное Эмиратское агентство новостей WAM.
"У приехавшей в ОАЭ из Западной Африки женщины 29 лет обнаружена оспа обезьян, она находится под медицинским наблюдением и получает в ОАЭ необходимую медицинскую помощь", - передало агентство сообщение Минздрава.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
Посмотреть
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян – в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
Опрос
Есть ли у вас прививка от оспы?
Проголосовали:
Вчера, 14:05
 
В миреОАЭОспа обезьянЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала