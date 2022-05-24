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В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян
В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян
Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило о первом случае заражения обезьяньей оспой в стране, сообщило во вторник государственное Эмиратское агентство новостей РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:55
2022-05-24T18:55
2022-05-24T18:55
в мире
оаэ
оспа обезьян
здоровье - общество
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ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило о первом случае заражения обезьяньей оспой в стране, сообщило во вторник государственное Эмиратское агентство новостей WAM."У приехавшей в ОАЭ из Западной Африки женщины 29 лет обнаружена оспа обезьян, она находится под медицинским наблюдением и получает в ОАЭ необходимую медицинскую помощь", - передало агентство сообщение Минздрава.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян – в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.
оаэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, оспа обезьян, здоровье - общество
В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян
Минздрав ОАЭ сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в стране