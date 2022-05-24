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В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян

В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022

В ОАЭ выявили первый случай заражения оспой обезьян

Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило о первом случае заражения обезьяньей оспой в стране, сообщило во вторник государственное Эмиратское агентство новостей РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:55

2022-05-24T18:55

2022-05-24T18:55

в мире

оаэ

оспа обезьян

здоровье - общество

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ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило о первом случае заражения обезьяньей оспой в стране, сообщило во вторник государственное Эмиратское агентство новостей WAM."У приехавшей в ОАЭ из Западной Африки женщины 29 лет обнаружена оспа обезьян, она находится под медицинским наблюдением и получает в ОАЭ необходимую медицинскую помощь", - передало агентство сообщение Минздрава.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян – в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.

оаэ

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, оаэ, оспа обезьян, здоровье - общество