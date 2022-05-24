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Во Франции призвали привиться контактировавших с заболевшими оспой обезьян
Во Франции призвали привиться контактировавших с заболевшими оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
Во Франции призвали привиться контактировавших с заболевшими оспой обезьян
Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендует вакцинацию лиц, контактировавших с людьми, заразившимися оспой обезьян, говорится в коммюнике... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:39
2022-05-24T18:39
2022-05-24T18:39
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оспа обезьян
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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендует вакцинацию лиц, контактировавших с людьми, заразившимися оспой обезьян, говорится в коммюнике регулятора."Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендует применять стратегию реактивной вакцинации, то есть при подтвержденных случаях заражения вакцинировать взрослых, которые контактировали с заразившимся человеком", - отмечается в коммюнике. Речь идет также о медицинских работниках, вступавших в контакт с больными без средств индивидуальной защиты.Отмечается, что к такой рекомендации регулятор побудило появление подтвержденных случаев заражения человека оспой обезьян в ряде стран, особенно в Европе.Во Франции на данный момент выявлено три случая заражения оспой обезьян.По последним данным ВОЗ, в неэндемичных странах зарегистрирован 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, еще 106 фактов расследуются.
https://ria.ru/20220524/ospa-1790289592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, европа, воз, оспа обезьян
Во Франции призвали привиться контактировавших с заболевшими оспой обезьян
Французский регулятор призвал прививаться контактировавших с заболевшими оспой обезьян