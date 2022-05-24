https://ria.ru/20220524/ospa-1790474047.html

Во Франции призвали привиться контактировавших с заболевшими оспой обезьян

Во Франции призвали привиться контактировавших с заболевшими оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022

Во Франции призвали привиться контактировавших с заболевшими оспой обезьян

Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендует вакцинацию лиц, контактировавших с людьми, заразившимися оспой обезьян, говорится в коммюнике... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:39

2022-05-24T18:39

2022-05-24T18:39

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оспа обезьян

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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендует вакцинацию лиц, контактировавших с людьми, заразившимися оспой обезьян, говорится в коммюнике регулятора."Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендует применять стратегию реактивной вакцинации, то есть при подтвержденных случаях заражения вакцинировать взрослых, которые контактировали с заразившимся человеком", - отмечается в коммюнике. Речь идет также о медицинских работниках, вступавших в контакт с больными без средств индивидуальной защиты.Отмечается, что к такой рекомендации регулятор побудило появление подтвержденных случаев заражения человека оспой обезьян в ряде стран, особенно в Европе.Во Франции на данный момент выявлено три случая заражения оспой обезьян.По последним данным ВОЗ, в неэндемичных странах зарегистрирован 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, еще 106 фактов расследуются.

https://ria.ru/20220524/ospa-1790289592.html

франция

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, европа, воз, оспа обезьян