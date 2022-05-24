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В Минздраве Германии не считают вспышки оспы обезьян началом новой пандемии - РИА Новости, 24.05.2022
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В Минздраве Германии не считают вспышки оспы обезьян началом новой пандемии
В Минздраве Германии не считают вспышки оспы обезьян началом новой пандемии - РИА Новости, 24.05.2022
В Минздраве Германии не считают вспышки оспы обезьян началом новой пандемии
Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что вспышки оспы обезьян в Европе не являются началом новой пандемии. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:50
2022-05-24T14:50
в мире
воз
оспа обезьян
германия
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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что вспышки оспы обезьян в Европе не являются началом новой пандемии."То, что мы переживаем сейчас с оспой обезьян, - это не начало новой пандемии. Из того, что нам известно, вспышки этой вирусной болезни происходили весьма часто, их можно хорошо контролировать через отслеживание контактов. Таким образом, это не канун новой пандемии, мы имеем дело с известным возбудителем, и мы можем с ним бороться", - заявил Лаутербах на пресс-конференции во вторник.Он при этом подчеркнул, что это не значит, что оспу обезьян не надо воспринимать всерьез, поскольку "пока неизвестно, как будет развиваться эта вспышка в сравнении с предыдущими". Министр отметил, что возбудитель болезни может мутировать. По его словам, мнение о том, что болезнь передается только через незащищенный половой контакт, является заблуждением, так как вирус может передаваться и другими путями.По последним данным ВОЗ, в неэндемичных странах зарегистрирован 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, еще 106 фактов расследуются.
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в мире, воз, оспа обезьян, германия
14:50 24.05.2022
 
В Минздраве Германии не считают вспышки оспы обезьян началом новой пандемии

Глава Минздрава ФРГ Лаутербах: вспышки оспы обезьян не являются началом новой пандемии

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Машины скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Машины скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что вспышки оспы обезьян в Европе не являются началом новой пандемии.
"То, что мы переживаем сейчас с оспой обезьян, - это не начало новой пандемии. Из того, что нам известно, вспышки этой вирусной болезни происходили весьма часто, их можно хорошо контролировать через отслеживание контактов. Таким образом, это не канун новой пандемии, мы имеем дело с известным возбудителем, и мы можем с ним бороться", - заявил Лаутербах на пресс-конференции во вторник.
Он при этом подчеркнул, что это не значит, что оспу обезьян не надо воспринимать всерьез, поскольку "пока неизвестно, как будет развиваться эта вспышка в сравнении с предыдущими". Министр отметил, что возбудитель болезни может мутировать. По его словам, мнение о том, что болезнь передается только через незащищенный половой контакт, является заблуждением, так как вирус может передаваться и другими путями.
По последним данным ВОЗ, в неэндемичных странах зарегистрирован 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, еще 106 фактов расследуются.
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В миреВОЗОспа обезьянГермания
 
 
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