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В Германии ввели карантин для заразившихся оспой обезьян
В Германии ввели карантин для заразившихся оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
В Германии ввели карантин для заразившихся оспой обезьян
Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах объявил о введении карантина длинной в 21 день для заразившихся оспой обезьян. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:36
2022-05-24T14:36
2022-05-24T14:36
в мире
здоровье - общество
институт роберта коха
оспа обезьян
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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах объявил о введении карантина длинной в 21 день для заразившихся оспой обезьян."Сегодня мы вместе с властями федеральных земель реализовали рекомендации Института Роберта Коха, центральная часть которых - инфицированные должны изолироваться минимум на 21 день", - заявил Лаутербах на пресс-конференции во вторник.По его словам, изоляция также "строго рекомендуется" людям, контактировавшим с заразившимся оспой обезьян.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, институт роберта коха, оспа обезьян
В Германии ввели карантин для заразившихся оспой обезьян
Глава Минздрава Германии Лаутербах ввел 21-дневный карантин для заразившихся оспой обезьян