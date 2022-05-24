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В Германии ввели карантин для заразившихся оспой обезьян

В Германии ввели карантин для заразившихся оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022

В Германии ввели карантин для заразившихся оспой обезьян

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах объявил о введении карантина длинной в 21 день для заразившихся оспой обезьян. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:36

2022-05-24T14:36

2022-05-24T14:36

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институт роберта коха

оспа обезьян

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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах объявил о введении карантина длинной в 21 день для заразившихся оспой обезьян."Сегодня мы вместе с властями федеральных земель реализовали рекомендации Института Роберта Коха, центральная часть которых - инфицированные должны изолироваться минимум на 21 день", - заявил Лаутербах на пресс-конференции во вторник.По его словам, изоляция также "строго рекомендуется" людям, контактировавшим с заразившимся оспой обезьян.

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, здоровье - общество, институт роберта коха, оспа обезьян