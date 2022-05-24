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В Германии ввели карантин для заразившихся оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
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В Германии ввели карантин для заразившихся оспой обезьян
В Германии ввели карантин для заразившихся оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
В Германии ввели карантин для заразившихся оспой обезьян
Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах объявил о введении карантина длинной в 21 день для заразившихся оспой обезьян. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:36
2022-05-24T14:36
в мире
здоровье - общество
институт роберта коха
оспа обезьян
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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах объявил о введении карантина длинной в 21 день для заразившихся оспой обезьян."Сегодня мы вместе с властями федеральных земель реализовали рекомендации Института Роберта Коха, центральная часть которых - инфицированные должны изолироваться минимум на 21 день", - заявил Лаутербах на пресс-конференции во вторник.По его словам, изоляция также "строго рекомендуется" людям, контактировавшим с заразившимся оспой обезьян.
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в мире, здоровье - общество, институт роберта коха, оспа обезьян
14:36 24.05.2022
 
В Германии ввели карантин для заразившихся оспой обезьян

Глава Минздрава Германии Лаутербах ввел 21-дневный карантин для заразившихся оспой обезьян

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Берлине
Автомобиль скорой помощи в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Автомобиль скорой помощи в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах объявил о введении карантина длинной в 21 день для заразившихся оспой обезьян.
"Сегодня мы вместе с властями федеральных земель реализовали рекомендации Института Роберта Коха, центральная часть которых - инфицированные должны изолироваться минимум на 21 день", - заявил Лаутербах на пресс-конференции во вторник.
По его словам, изоляция также "строго рекомендуется" людям, контактировавшим с заразившимся оспой обезьян.
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В миреЗдоровье - ОбществоИнститут Роберта КохаОспа обезьян
 
 
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