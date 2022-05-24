https://ria.ru/20220524/ospa-1790386074.html

Привитые тоже могут заразиться оспой обезьян, заявила Попова

Привитые тоже могут заразиться оспой обезьян, заявила Попова - РИА Новости, 24.05.2022

Привитые тоже могут заразиться оспой обезьян, заявила Попова

Люди, которые были привиты от натуральной оспы, могут заразиться оспой обезьян, но шансов заболеть меньше, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:45

2022-05-24T13:45

2022-05-24T14:04

общество

анна попова

россия

оспа обезьян

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Люди, которые были привиты от натуральной оспы, могут заразиться оспой обезьян, но шансов заболеть меньше, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда"."Те, кто родился в СССР и был привит от оспы, все равно могут заразиться. Но ученые говорят, что те, кто привит, имеют меньше шансов заболеть, хотя риски заразиться есть всегда", - сказала Попова.Она отметила, что вирус оспы достаточно стабилен, в нем не видели значимых мутаций десятилетиями."Вирус оспы, он достаточно стабилен, мы наблюдаем его уже десятилетиями, пока значимых мутаций в этом вирусе не видели десятилетиями", - добавила Попова.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анна попова, россия, оспа обезьян