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Привитые тоже могут заразиться оспой обезьян, заявила Попова - РИА Новости, 24.05.2022
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Привитые тоже могут заразиться оспой обезьян, заявила Попова
Привитые тоже могут заразиться оспой обезьян, заявила Попова - РИА Новости, 24.05.2022
Привитые тоже могут заразиться оспой обезьян, заявила Попова
Люди, которые были привиты от натуральной оспы, могут заразиться оспой обезьян, но шансов заболеть меньше, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:45
2022-05-24T14:04
общество
анна попова
россия
оспа обезьян
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Люди, которые были привиты от натуральной оспы, могут заразиться оспой обезьян, но шансов заболеть меньше, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда"."Те, кто родился в СССР и был привит от оспы, все равно могут заразиться. Но ученые говорят, что те, кто привит, имеют меньше шансов заболеть, хотя риски заразиться есть всегда", - сказала Попова.Она отметила, что вирус оспы достаточно стабилен, в нем не видели значимых мутаций десятилетиями."Вирус оспы, он достаточно стабилен, мы наблюдаем его уже десятилетиями, пока значимых мутаций в этом вирусе не видели десятилетиями", - добавила Попова.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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общество, анна попова, россия, оспа обезьян
13:45 24.05.2022 (обновлено: 14:04 24.05.2022)
 
Привитые тоже могут заразиться оспой обезьян, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: привитые тоже могут заразиться оспой обезьян

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Люди, которые были привиты от натуральной оспы, могут заразиться оспой обезьян, но шансов заболеть меньше, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
"Те, кто родился в СССР и был привит от оспы, все равно могут заразиться. Но ученые говорят, что те, кто привит, имеют меньше шансов заболеть, хотя риски заразиться есть всегда", - сказала Попова.
Она отметила, что вирус оспы достаточно стабилен, в нем не видели значимых мутаций десятилетиями.
"Вирус оспы, он достаточно стабилен, мы наблюдаем его уже десятилетиями, пока значимых мутаций в этом вирусе не видели десятилетиями", - добавила Попова.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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ОбществоАнна ПоповаРоссияОспа обезьян
 
 
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