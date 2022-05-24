https://ria.ru/20220524/ospa-1790379778.html

Попова рассказала о распространенном в Европе варианте вируса оспы обезьян

Попова рассказала о распространенном в Европе варианте вируса оспы обезьян - РИА Новости, 24.05.2022

Попова рассказала о распространенном в Европе варианте вируса оспы обезьян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Европу был завезён наименее опасный вариант вируса оспы обезьян, в России случаев завоза оспы обезьян нет. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:28

2022-05-24T13:28

2022-05-24T13:30

оспа обезьян

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

европа

анна попова

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Европу был завезён наименее опасный вариант вируса оспы обезьян, в России случаев завоза оспы обезьян нет."На территорию европейского континента был завезён наименее опасный для человека вариант вируса оспы обезьян", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Глава Роспотребнадзора сказала, что есть единичные страны Африки, где случаи заболевания оспой обезьян регистрируются. Люди заражаются контактным путём - касаются обезьян. А дальше оспа распространяется через контакт с больным человеком."На сегодняшний день в Российской Федерации случаев завоза оспы обезьян нет", - добавила Попова.

европа

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), европа, анна попова