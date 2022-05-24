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Попова рассказала о распространенном в Европе варианте вируса оспы обезьян
Попова рассказала о распространенном в Европе варианте вируса оспы обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
Попова рассказала о распространенном в Европе варианте вируса оспы обезьян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Европу был завезён наименее опасный вариант вируса оспы обезьян, в России случаев завоза оспы обезьян нет. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:28
2022-05-24T13:28
2022-05-24T13:30
оспа обезьян
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
европа
анна попова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Европу был завезён наименее опасный вариант вируса оспы обезьян, в России случаев завоза оспы обезьян нет."На территорию европейского континента был завезён наименее опасный для человека вариант вируса оспы обезьян", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Глава Роспотребнадзора сказала, что есть единичные страны Африки, где случаи заболевания оспой обезьян регистрируются. Люди заражаются контактным путём - касаются обезьян. А дальше оспа распространяется через контакт с больным человеком."На сегодняшний день в Российской Федерации случаев завоза оспы обезьян нет", - добавила Попова.
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), европа, анна попова
13:28 24.05.2022 (обновлено: 13:30 24.05.2022)
Попова рассказала о распространенном в Европе варианте вируса оспы обезьян
Глава Роспотребнадзора Попова: в Европу завезли наименее опасный вариант оспы обезьян