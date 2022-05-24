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В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
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В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Словении выявлен первый случай "оспы обезьян", пациент вернулся из туристической поездки, передает телеканал N1 со ссылкой на медиков. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:01
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в мире
словения
канарские острова
оспа обезьян
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БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. В Словении выявлен первый случай "оспы обезьян", пациент вернулся из туристической поездки, передает телеканал N1 со ссылкой на медиков."Мужчина вернулся с отдыха на Канарских островах. Случаем в понедельник уже занялись в инфекционной клинике Университетского клинического центра Любляны", - передает телеканал.После тщательной диагностики ожидается дальнейшая информация от управления общественного здоровья Словении.
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в мире, словения, канарские острова, оспа обезьян
11:01 24.05.2022
 
В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян у вернувшегося с отдыха туриста

© AP Photo / Steven SenneЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Steven Senne
Лабораторные исследования. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. В Словении выявлен первый случай "оспы обезьян", пациент вернулся из туристической поездки, передает телеканал N1 со ссылкой на медиков.
"Мужчина вернулся с отдыха на Канарских островах. Случаем в понедельник уже занялись в инфекционной клинике Университетского клинического центра Любляны", - передает телеканал.
После тщательной диагностики ожидается дальнейшая информация от управления общественного здоровья Словении.
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В миреСловенияКанарские островаОспа обезьян
 
 
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