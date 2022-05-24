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В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Словении выявлен первый случай "оспы обезьян", пациент вернулся из туристической поездки, передает телеканал N1 со ссылкой на медиков. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:01
2022-05-24T11:01
2022-05-24T11:01
в мире
словения
канарские острова
оспа обезьян
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БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. В Словении выявлен первый случай "оспы обезьян", пациент вернулся из туристической поездки, передает телеканал N1 со ссылкой на медиков."Мужчина вернулся с отдыха на Канарских островах. Случаем в понедельник уже занялись в инфекционной клинике Университетского клинического центра Любляны", - передает телеканал.После тщательной диагностики ожидается дальнейшая информация от управления общественного здоровья Словении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словения, канарские острова, оспа обезьян
В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян у вернувшегося с отдыха туриста