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В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.05.2022

В Словении выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Словении выявлен первый случай "оспы обезьян", пациент вернулся из туристической поездки, передает телеканал N1 со ссылкой на медиков. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:01

2022-05-24T11:01

2022-05-24T11:01

в мире

словения

канарские острова

оспа обезьян

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БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. В Словении выявлен первый случай "оспы обезьян", пациент вернулся из туристической поездки, передает телеканал N1 со ссылкой на медиков."Мужчина вернулся с отдыха на Канарских островах. Случаем в понедельник уже занялись в инфекционной клинике Университетского клинического центра Любляны", - передает телеканал.После тщательной диагностики ожидается дальнейшая информация от управления общественного здоровья Словении.

словения

канарские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, словения, канарские острова, оспа обезьян