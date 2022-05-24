https://ria.ru/20220524/ospa-1790289592.html

Иммунолог назвал настораживающую особенность вспышки оспы обезьян

Иммунолог назвал настораживающую особенность вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 24.05.2022

Иммунолог назвал настораживающую особенность вспышки оспы обезьян

Все больше случаев заражения человека оспой обезьян выявляют в мире. В интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков обратил... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T02:10

2022-05-24T02:10

2022-05-24T02:10

здоровье - общество

оспа обезьян

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все больше случаев заражения человека оспой обезьян выявляют в мире. В интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков обратил внимание на настораживающую особенность этой вспышки заболевания.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян – в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам, отметил Крючков.Специфика распространения заболевания может свидетельствовать о том, что теперь вирус лучше передается от человека к человеку, считает иммунолог."Это настораживает, возникает подозрение, что вирус начал лучше распространяться от человека к человеку. Пока таких данных нет, но надо проверять", – уточнил Крючков.В мире растет число случаев заражения одним из двух штаммов возбудителя оспы обезьян – западноафриканским, продолжил эксперт."Его летальность превышает три процента в Африке. Да, в Европе летальность будет существенно ниже, но все равно она возможна. Случаи смерти от оспы обезьян возможны", – предупредил Николай Крючков интервью радио Sputnik.По его словам, распространение вируса может продолжиться, хотя о пандемии пока говорить рано. С оспой обезьян нужно бороться, но сейчас для этого достаточно точечных карантинных мер, полагает иммунолог.

https://ria.ru/20220523/zarazheniya-1790280116.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

здоровье - общество, оспа обезьян, общество