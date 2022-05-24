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Иммунолог назвал настораживающую особенность вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
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Иммунолог назвал настораживающую особенность вспышки оспы обезьян
Иммунолог назвал настораживающую особенность вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 24.05.2022
Иммунолог назвал настораживающую особенность вспышки оспы обезьян
Все больше случаев заражения человека оспой обезьян выявляют в мире. В интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков обратил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T02:10
2022-05-24T02:10
здоровье - общество
оспа обезьян
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все больше случаев заражения человека оспой обезьян выявляют в мире. В интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков обратил внимание на настораживающую особенность этой вспышки заболевания.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян – в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам, отметил Крючков.Специфика распространения заболевания может свидетельствовать о том, что теперь вирус лучше передается от человека к человеку, считает иммунолог."Это настораживает, возникает подозрение, что вирус начал лучше распространяться от человека к человеку. Пока таких данных нет, но надо проверять", – уточнил Крючков.В мире растет число случаев заражения одним из двух штаммов возбудителя оспы обезьян – западноафриканским, продолжил эксперт."Его летальность превышает три процента в Африке. Да, в Европе летальность будет существенно ниже, но все равно она возможна. Случаи смерти от оспы обезьян возможны", – предупредил Николай Крючков интервью радио Sputnik.По его словам, распространение вируса может продолжиться, хотя о пандемии пока говорить рано. С оспой обезьян нужно бороться, но сейчас для этого достаточно точечных карантинных мер, полагает иммунолог.
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здоровье - общество, оспа обезьян, общество
02:10 24.05.2022
 
Иммунолог назвал настораживающую особенность вспышки оспы обезьян

Иммунолог Крючков: вирус оспы обезьян мог начать передаваться от человека к человеку

© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
Пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все больше случаев заражения человека оспой обезьян выявляют в мире. В интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков обратил внимание на настораживающую особенность этой вспышки заболевания.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.
В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян – в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам, отметил Крючков.
"Особенность новой вспышки оспы обезьян в том, что не совсем понятны пути передачи этой инфекции. Проблема в том, что не все зараженные контактировали с людьми, которые могли привезти вирус из Африки", – сказал он.
Специфика распространения заболевания может свидетельствовать о том, что теперь вирус лучше передается от человека к человеку, считает иммунолог.
"Это настораживает, возникает подозрение, что вирус начал лучше распространяться от человека к человеку. Пока таких данных нет, но надо проверять", – уточнил Крючков.
В мире растет число случаев заражения одним из двух штаммов возбудителя оспы обезьян – западноафриканским, продолжил эксперт.
"Его летальность превышает три процента в Африке. Да, в Европе летальность будет существенно ниже, но все равно она возможна. Случаи смерти от оспы обезьян возможны", – предупредил Николай Крючков интервью радио Sputnik.
По его словам, распространение вируса может продолжиться, хотя о пандемии пока говорить рано. С оспой обезьян нужно бороться, но сейчас для этого достаточно точечных карантинных мер, полагает иммунолог.
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Здоровье - ОбществоОспа обезьянОбщество
 
 
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