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Греческая оппозиция заявила, что правительство отправило оружие Киеву - РИА Новости, 24.05.2022
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Греческая оппозиция заявила, что правительство отправило оружие Киеву
Греческая оппозиция заявила, что правительство отправило оружие Киеву - РИА Новости, 24.05.2022
Греческая оппозиция заявила, что правительство отправило оружие Киеву
Крупнейшая оппозиционная партия Греции Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс утверждает, что правительство отправило на Украину новые партии... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:06
2022-05-24T15:06
в мире
йоргос ципрас
кириакос мицотакис
йоргос катрунгалос
греция
украина
сша
нато
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АФИНЫ, 24 мая - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Греции Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс утверждает, что правительство отправило на Украину новые партии тяжелого вооружения, и требует от минобороны немедленной информации.Совместное заявление подписали руководители сектора национальной обороны СИРИЗА Тодорис Дрицас и Йоргос Ципрас и экс-министр иностранных дел Греции, руководитель сектора внешней политики СИРИЗА Йоргос Катрунгалос."Во вчерашнем заявлении министр обороны США (Ллойд) Остин сообщил, что "сегодня многие страны объявили о новых поставках важнейших артиллерийских систем и боеприпасов, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу". Таким образом, мы узнали от министра третьей страны, что наша страна объявила об отправке на Украину новых более тяжелых вооружений, о которой в Греции нет никакой информации ни в парламенте, ни у греческого народа", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой партии.Оппозиция заявила, что премьер-министр Кириакос Мицотакис скрывал планы отправки вооружения от общественности."Господин Мицотакис уже имел в своих чемоданах для Вашингтона обязательство отправить новое оружие в обмен на теплый прием в Вашингтоне. В этом же контексте правительство двое суток замалчивало самый серьезный инцидент нарушения национального воздушного пространства в Александруполисе (когда турецкие истребители приблизились к городу на 2,5 мили – ред.), чтобы не портить имидж визита в США и якобы модернизированной Грецию, в то время как это нарушение в нескольких милях от американской базы должно было стать шокирующим доказательством угрозы, исходящей от действий Турции. В конце концов, какова была цель поездки в США? Продвижение национальных интересов или общение и вознаграждение господина Мицотакиса и его правительства?" - задалась вопросом оппозиция.Оппозиция заявила, что возможная поставка более тяжелого вооружения в Украину еще больше вовлекает Грецию в события на Украине."Это говорит не СИРИЗА, это говорит международное право. Знают ли министерство обороны, министерство иностранных дел и (резиденция правительства) Дворец Максима, что означает это участие (в происходящем) или они заинтересованы только в том, чтобы премьер понравился в Вашингтоне? Когда был сделан такой серьезнейший выбор? По каким процедурам? Собирался ли правительственный совет по иностранным делам и обороне?" - говорится в документе, где добавляется, "принято ли решение о вовлечении нашей страны" в события "по соседству и это все business as usual?"СИРИЗА заявила, что действия правительства чрезвычайно опасны для страны и греческого народа. Оппозиция потребовала немедленного информирования партий и парламента министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом о поставках оружия на Украину и соответствующих решениях.СИРИЗА-Прогрессивный альянс направила срочный парламентский запрос министру национальной обороны.Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. Правительство Греции в последнее время несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.Накануне запланированного на 16-18 мая визита премьера Мицотакиса в США и его встречи с президентом Джо Байденом в греческих СМИ появились публикации о требовании США и Германии отправить на Украину оружие советского производства, которое имеется на вооружении греческой армии. Однако официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому не ответил на брифинге на вопрос об отправке на Украину дополнительных партий оружия советского производства.Греция с 1990-х годов имеет на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300PMU-1) и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы " Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП.США несколько лет добиваются от Греции отказа от оружия советского и российского производства и замены его на американское.
https://ria.ru/20220517/gretsiya-1788933959.html
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в мире, йоргос ципрас, кириакос мицотакис, йоргос катрунгалос, греция, украина, сша, нато, сириза
15:06 24.05.2022
 
Греческая оппозиция заявила, что правительство отправило оружие Киеву

Греческая оппозиция сообщила, что правительство отправило тяжелое вооружение на Украину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 24 мая - РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Греции Коалиция радикальных левых СИРИЗА – Прогрессивный альянс утверждает, что правительство отправило на Украину новые партии тяжелого вооружения, и требует от минобороны немедленной информации.
Совместное заявление подписали руководители сектора национальной обороны СИРИЗА Тодорис Дрицас и Йоргос Ципрас и экс-министр иностранных дел Греции, руководитель сектора внешней политики СИРИЗА Йоргос Катрунгалос.
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 09:01
Премьер Греции начнет переговоры с США по покупке истребителей F-35
"Во вчерашнем заявлении министр обороны США (Ллойд) Остин сообщил, что "сегодня многие страны объявили о новых поставках важнейших артиллерийских систем и боеприпасов, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу". Таким образом, мы узнали от министра третьей страны, что наша страна объявила об отправке на Украину новых более тяжелых вооружений, о которой в Греции нет никакой информации ни в парламенте, ни у греческого народа", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой партии.
Оппозиция заявила, что премьер-министр Кириакос Мицотакис скрывал планы отправки вооружения от общественности.
"Господин Мицотакис уже имел в своих чемоданах для Вашингтона обязательство отправить новое оружие в обмен на теплый прием в Вашингтоне. В этом же контексте правительство двое суток замалчивало самый серьезный инцидент нарушения национального воздушного пространства в Александруполисе (когда турецкие истребители приблизились к городу на 2,5 мили – ред.), чтобы не портить имидж визита в США и якобы модернизированной Грецию, в то время как это нарушение в нескольких милях от американской базы должно было стать шокирующим доказательством угрозы, исходящей от действий Турции. В конце концов, какова была цель поездки в США? Продвижение национальных интересов или общение и вознаграждение господина Мицотакиса и его правительства?" - задалась вопросом оппозиция.
Оппозиция заявила, что возможная поставка более тяжелого вооружения в Украину еще больше вовлекает Грецию в события на Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России
"Это говорит не СИРИЗА, это говорит международное право. Знают ли министерство обороны, министерство иностранных дел и (резиденция правительства) Дворец Максима, что означает это участие (в происходящем) или они заинтересованы только в том, чтобы премьер понравился в Вашингтоне? Когда был сделан такой серьезнейший выбор? По каким процедурам? Собирался ли правительственный совет по иностранным делам и обороне?" - говорится в документе, где добавляется, "принято ли решение о вовлечении нашей страны" в события "по соседству и это все business as usual?"
СИРИЗА заявила, что действия правительства чрезвычайно опасны для страны и греческого народа. Оппозиция потребовала немедленного информирования партий и парламента министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом о поставках оружия на Украину и соответствующих решениях.
СИРИЗА-Прогрессивный альянс направила срочный парламентский запрос министру национальной обороны.
Греция 27 февраля отправила через Польшу на Украину 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. Правительство Греции в последнее время несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону.
Мужчина проходит возле здания парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 22:05
Парламент Греции проголосовал за новое соглашение с США о военных базах
Накануне запланированного на 16-18 мая визита премьера Мицотакиса в США и его встречи с президентом Джо Байденом в греческих СМИ появились публикации о требовании США и Германии отправить на Украину оружие советского производства, которое имеется на вооружении греческой армии. Однако официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому не ответил на брифинге на вопрос об отправке на Украину дополнительных партий оружия советского производства.
Греция с 1990-х годов имеет на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300PMU-1) и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы " Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты БМП.
США несколько лет добиваются от Греции отказа от оружия советского и российского производства и замены его на американское.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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В миреЙоргос ЦипрасКириакос МицотакисЙоргос КатрунгалосГрецияУкраинаСШАНАТОСИРИЗА
 
 
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