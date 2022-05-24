https://ria.ru/20220524/omikron-1790354907.html

Более 97 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм

Более 97 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм - РИА Новости, 24.05.2022

Более 97 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм

Более 97% подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России приходится на "омикрон", на "дельту" - 0,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:19

2022-05-24T12:19

2022-05-24T12:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 97% подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России приходится на "омикрон", на "дельту" - 0,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По актуальным данным к геноварианту Omicron отнесены 97,2% (BA.2 – 86,7%, BA.1 – 10,5%) от общего количества сиквенсов, к геноварианту Дельта – 0,4 %, к другим геновариантам или не определены – 2,4 %",- говорится в сообщении.По итогам последней недели в России зарегистрировано 32 772 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 2% выше, чем на прошлой неделе и на 14,2% ниже, чем в среднем за последние четыре недели, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789746880.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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