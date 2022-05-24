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Более 97 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм - РИА Новости, 24.05.2022
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Более 97 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм
Более 97 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм - РИА Новости, 24.05.2022
Более 97 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм
Более 97% подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России приходится на "омикрон", на "дельту" - 0,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:19
2022-05-24T12:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 97% подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России приходится на "омикрон", на "дельту" - 0,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По актуальным данным к геноварианту Omicron отнесены 97,2% (BA.2 – 86,7%, BA.1 – 10,5%) от общего количества сиквенсов, к геноварианту Дельта – 0,4 %, к другим геновариантам или не определены – 2,4 %",- говорится в сообщении.По итогам последней недели в России зарегистрировано 32 772 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 2% выше, чем на прошлой неделе и на 14,2% ниже, чем в среднем за последние четыре недели, уточнили в пресс-службе.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
12:19 24.05.2022
 
Более 97 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм

Роспотребнадзор: более 97 процентов случаев COVID-19 в России приходится на омикрон-штамм

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 97% подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России приходится на "омикрон", на "дельту" - 0,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По актуальным данным к геноварианту Omicron отнесены 97,2% (BA.2 – 86,7%, BA.1 – 10,5%) от общего количества сиквенсов, к геноварианту Дельта – 0,4 %, к другим геновариантам или не определены – 2,4 %",- говорится в сообщении.
По итогам последней недели в России зарегистрировано 32 772 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 2% выше, чем на прошлой неделе и на 14,2% ниже, чем в среднем за последние четыре недели, уточнили в пресс-службе.
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