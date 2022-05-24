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В Соцпартии Молдавии назвали обыски у Додона дешевым шоу - РИА Новости, 24.05.2022
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В Соцпартии Молдавии назвали обыски у Додона дешевым шоу
В Соцпартии Молдавии назвали обыски у Додона дешевым шоу - РИА Новости, 24.05.2022
В Соцпартии Молдавии назвали обыски у Додона дешевым шоу
Обыски у бывшего президента Молдавии Игоря Додона связаны с борьбой властей с оппозицией, заявил во время брифинга глава Партии социалистов (ПСРМ) Влад... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:16
2022-05-24T11:26
игорь додон
в мире
майя санду
молдавия
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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Обыски у бывшего президента Молдавии Игоря Додона связаны с борьбой властей с оппозицией, заявил во время брифинга глава Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.По его мнению, обыски у Додона — политический подарок ко дню рождения нынешнего лидера страны Майи Санду, которой 24 мая исполняется пятьдесят лет. Батрынча убежден, что происходящее было давно спланировано.Ранее утром стало известно об обысках у бывшего президента Молдавии. В Генпрокуратуре республики пояснили, что Додона подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе о предательстве родины.В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по словам Реницэ, с большой суммой денег.В июне того же года Антикоррупционная прокуратура объявила об отсутствии признаков преступления и отказалась заводить дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и в выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции.В России олигарха в ноябре 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику Ренато Усатому заочно предъявили обвинения в выводе из страны 500 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220518/dodon-1789360677.html
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игорь додон, в мире, майя санду, молдавия
10:16 24.05.2022 (обновлено: 11:26 24.05.2022)
 
В Соцпартии Молдавии назвали обыски у Додона дешевым шоу

Секретарь Соцпартии Молдавии назвал обыски у экс-президента Додона дешевым шоу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Обыски у бывшего президента Молдавии Игоря Додона связаны с борьбой властей с оппозицией, заявил во время брифинга глава Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.
"Это дешевое шоу, власть борется с оппозицией. Наши коллеги из разных районов жаловались, что им угрожают различными делами", — пояснил политик.
По его мнению, обыски у Додона — политический подарок ко дню рождения нынешнего лидера страны Майи Санду, которой 24 мая исполняется пятьдесят лет. Батрынча убежден, что происходящее было давно спланировано.
Ранее утром стало известно об обысках у бывшего президента Молдавии. В Генпрокуратуре республики пояснили, что Додона подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе о предательстве родины.
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В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по словам Реницэ, с большой суммой денег.
В июне того же года Антикоррупционная прокуратура объявила об отсутствии признаков преступления и отказалась заводить дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.
Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и в выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции.
В России олигарха в ноябре 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику Ренато Усатому заочно предъявили обвинения в выводе из страны 500 миллиардов рублей.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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