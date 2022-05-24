https://ria.ru/20220524/obyski-1790316524.html

В Соцпартии Молдавии назвали обыски у Додона дешевым шоу

В Соцпартии Молдавии назвали обыски у Додона дешевым шоу - РИА Новости, 24.05.2022

В Соцпартии Молдавии назвали обыски у Додона дешевым шоу

Обыски у бывшего президента Молдавии Игоря Додона связаны с борьбой властей с оппозицией, заявил во время брифинга глава Партии социалистов (ПСРМ) Влад... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:16

2022-05-24T10:16

2022-05-24T11:26

игорь додон

в мире

майя санду

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584697940_0:222:2899:1853_1920x0_80_0_0_5eb5ec8d37b6165e2c987cdc952dd1ec.jpg

КИШИНЕВ, 24 мая — РИА Новости. Обыски у бывшего президента Молдавии Игоря Додона связаны с борьбой властей с оппозицией, заявил во время брифинга глава Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.По его мнению, обыски у Додона — политический подарок ко дню рождения нынешнего лидера страны Майи Санду, которой 24 мая исполняется пятьдесят лет. Батрынча убежден, что происходящее было давно спланировано.Ранее утром стало известно об обысках у бывшего президента Молдавии. В Генпрокуратуре республики пояснили, что Додона подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе о предательстве родины.В 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по словам Реницэ, с большой суммой денег.В июне того же года Антикоррупционная прокуратура объявила об отсутствии признаков преступления и отказалась заводить дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и в выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции.В России олигарха в ноябре 2017 года заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику Ренато Усатому заочно предъявили обвинения в выводе из страны 500 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220518/dodon-1789360677.html

https://ria.ru/20220518/dodon-1789243827.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь додон, в мире, майя санду, молдавия