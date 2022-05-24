https://ria.ru/20220524/obstrel-1790510499.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР - РИА Новости, 24.05.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР
Украинские войска за 1,5 часа обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град",... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T22:50
2022-05-24T22:50
2022-05-24T22:50
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска за 1,5 часа обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 20.20 по 21.45 в направлении населенных пунктов Байрак, Горловка и Лозовое. В общей сложности было выпущено шесть мин калибром 60 миллиметров, две мины калибром 82 миллиметра, 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/obstrel-1790489174.html
украина
донбасс
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украина, донбасс, донецкая народная республика, горловка
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли три населенных пункта