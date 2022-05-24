https://ria.ru/20220524/obstrel-1790397523.html

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ был поврежден многоквартирный дом

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ был поврежден многоквартирный дом - РИА Новости, 24.05.2022

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ был поврежден многоквартирный дом

Многоквартирный жилой дом поврежден в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:19

2022-05-24T14:19

2022-05-24T14:34

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Многоквартирный жилой дом поврежден в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) Петровского района Донецка по адресу: улица Красногоровская, 18/37 - многоквартирный жилой дом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале со сводками представительства.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Город обстреливали снарядами калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/obstrely-1789888484.html

https://ria.ru/20220523/doma-1790150817.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр